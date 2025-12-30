Kremlin: Peskov — Ukrayna'nın saldırı girişimi müzakerelerde Rusya'nın tutumunu sertleştirecek

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Novgorod bölgesinde Rusya Devlet Başkanlığına ait resmi konuta yönelik insansız hava aracı ile yapılan saldırı girişiminin ardından Moskova yönetiminin Ukrayna ile müzakerelerde tutumunu sertleştireceğini duyurdu.

Peskov'un açıklamaları

Peskov, söz konusu girişimi 'terör eylemi' olarak nitelendirerek şunları söyledi: 'Bu, sadece Başkan Putin’i değil, müzakereleri bozmayı amaçlayan bir terör eylemidir. Bu, Trump’a, Başkan Trump’ın Ukrayna ihtilafının barışçıl çözümünü kolaylaştırma çabalarına yöneliktir. Diplomatik sonucu, Rusya’nın müzakere pozisyonunun sertleştirilmesi olacaktır.'

Peskov ayrıca Rus ordusunun nasıl ve ne zaman karşılık vereceğini bildiğini ifade etti. Zelenskiy’nin iddiaları inkar etmeye çalıştığını ve Kiev rejimiyle iş birliği yapan birçok Batı medya kuruluşunun olayın yaşanmadığı yönünde söylem yaymaya başladığını belirterek bunun 'tamamen akıl dışı bir girişim' olduğunu kaydetti.

Son olaylar ışığında bazı ayrıntıların kamuoyuna açıklanmaması gerektiğini söyleyen Peskov, Vladimir Putin’in saldırı sırasında nerede olduğuna dair bilgi vermekten kaçındı. Rusya’nın insansız hava aracı saldırısına dair fiziksel kanıt olup olmadığı sorusuna ise Peskov, 'hava savunma sistemlerinin insansız hava araçlarını düşürdüğünü, ancak enkaz meselesinin Rusya Savunma Bakanlığının yetki alanına girdiğini' belirterek yanıt verdi.

Ukrayna'nın reddi

Olayla ilgili daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün, Ukrayna’nın Novgorod bölgesindeki Vladimir Putin’in konutuna saldırı girişiminde bulunduğunu açıklamıştı. Buna karşılık Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, söz konusu iddiayı yalanlayarak Rusya’yı Kiev’deki hükümet binalarına yönelik saldırı için zemin hazırlamakla suçladı.

