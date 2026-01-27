Trump: Ukrayna, Rusya ve Suriye'de 'çok olumlu' gelişmeler

Trump, Ukrayna-Rusya ve Suriye'de olumlu gelişmeler olduğunu söyledi; Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüştüğünü ve sınır güvenliğine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 22:09
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 22:09
Trump: Ukrayna, Rusya ve Suriye'de 'çok olumlu' gelişmeler

Trump: Ukrayna, Rusya ve Suriye'de 'çok olumlu' gelişmeler

ABD Başkanı Donald Trump, Iowa seyahati öncesinde Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında özellikle Ukrayna-Rusya savaşı ve Suriye vurgusu öne çıktı.

Ukrayna ve Rusya

Ukrayna-Rusya hattına dair soruları yanıtlayan Trump, "Ukrayna ve Rusya’da çok iyi şeyler oluyor" ve "Ukrayna ve Rusya konusunda çok olumlu gelişmeler görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriye görüşmesi

Suriye'ye ilişkin soruda Trump, bölgedeki temaslardan memnun olduğunu belirtti. Trump, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüştüğünü söyleyerek "Suriye’nin çok saygın Devlet Başkanı ile harika bir görüşme yaptım" ve "Suriye’de her çok iyi gidiyor; bundan çok memnunuz" dedi. Ayrıca "Suriye ve o bölgeyle ilgili her şey çok, çok iyi gitti. Bu yüzden çok mutluyuz" sözleriyle memnuniyetini yineledi.

Venezuela ilişkileri

Geçici Venezuela Devlet Başkanı olarak bahsedilen Delcy Rodriguez'in Trump'tan emir almayı bıraktığı iddiaları sorulduğunda Trump, bu ifadelerden haberdar olmadığını ve "Çok iyi bir ilişkimiz var" dedi.

Sınır politikası ve göç

Trump, sınır güvenliği ile ilgili değerlendirmesinde eski Başkan Joe Biden'ın dönemiyle kıyaslama yaparak, "Göreve geldiğimde milyonlarca insanın geçtiği bir sınır vardı. Şimdi ise kimsenin kaçak geçmediği bir sınırımız var. Ülkemize sadece yasal yollarla giriliyor" ifadelerini kullandı.

Noem ve Minnesota olayı

ICE ajanlarının Minneapolis'te bir kişiyi vurmasının ardından gelen tepkiler üzerine, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in istifası sorulduğunda Trump tek kelimeyle "Hayır" yanıtını verdi ve Noem için "Bence çok iyi bir iş çıkardı. Sınırlarımız tamamen güvenli" dedi.

Minnesota'da ICE tarafından vurularak öldürülen 37 yaşındaki hemşire Alex Pretti'nin ölümüyle ilgili Trump, devam eden soruşturmaya vurgu yaparak "Büyük bir soruşturma yürütüyoruz. Soruşturmayı görmek istiyorum. Çok onurlu ve dürüst bir soruşturma olmasını istiyorum. Bunu kendim görmeliyim" ifadelerini kullandı. Pretti'nin ailesine ilişkin de "Herkesi seviyorum. Tüm insanlarımızı seviyorum. Ailesini de seviyorum. Bu çok üzücü bir durum" dedi. Trump, sınır güvenliğinden sorumlu yetkili Tom Holman'ın Minnesota'da olduğunu ve Minnesota Valisi Tim Walz ile daha sonra Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey ile görüşüleceğini belirtip "Duyduğuma göre her şey çok iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Ukrayna ve Rusya’da çok iyi şeyler oluyor, çok olumlu gelişmeler...

ABD Başkanı Donald Trump, "Ukrayna ve Rusya’da çok iyi şeyler oluyor, çok olumlu gelişmeler görüyoruz. Suriye'de her çok iyi gidiyor; bundan çok memnunuz" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Suriye’nin çok saygın Devlet Başkanı ile harika bir görüşme yaptım" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fico: AB’nin Rus Gazı Yasağı "Enerji İntiharı" — Slovakya ABAD’a Başvuracak
2
İYİ Partili Turhan Çömez’in Annesi İkbal Çömez Toprağa Verildi
3
Tunç Doha'da Katar Başsavcısı ve Yüksek Yargı Başkanıyla Görüştü
4
Bakan Fidan Ankara'da Fransız Mevkidaşı Barrot ile Görüştü
5
Uraloğlu: Terörü Bitirmek İçin Kritik Aşamadayız — Batman
6
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Mersin'de çocuk evleri şiddet iddiasında personel işten çıkarıldı
7
Ahmet Aydın Kahta’da: Başkan Hallaç ile Proje ve İş Birliği Görüşmesi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları