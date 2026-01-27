Tunç Doha'da Katar Başsavcısı ve Yüksek Yargı Başkanıyla Görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Doha Hukuk Forumu kapsamında Katar Başsavcısı ve Yüksek Yargı Başkanı ile adli iş birliği, dijital yargı ve kurumsal kapasiteyi görüştü.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 17:38
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 18:09
Doha Hukuk Forumu'nda ikili temaslar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Doha Hukuk Forumu’na katıldığı Katar’da yüksek yargı mensuplarıyla bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Tunç, ilk olarak Katar Başsavcısı Dr. Issa bin Saad Al Jafali Al Nuaimi ile bir araya geldi. Görüşmede hukukun üstünlüğü, kamu düzeninin korunması ve adaletin etkin şekilde tesis edilmesi konularında iki dost ülke arasında yürütülen adli iş birliği çalışmalarının değerlendirmesi yapıldı.

Yüksek yargı ve dijitalleşme gündemi

Daha sonra Bakan Tunç, Katar Yüksek Yargı Konseyi ve Temyiz Mahkemesi Başkanı Dr. Hassan bin Lahdan Al Mohannadi ile görüştü. Toplantıda yüksek yargı kurumlarının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, dijital yargı uygulamalarının yaygınlaştırılması ve yargı organları arasında yürütülen çalışmalar ele alındı.

"Yargı alanında elde ettiğimiz tecrübeleri dost ve kardeş ülke Katar ile paylaşmaya, iş birliğimizi daha da artırmaya devam edeceğiz"

Bakan Tunç, Türkiye'deki reformlara dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye olarak son 23 yılda bütün kanunlarımızı yeniledik. Çağa uygun hale getirdik. İhtiyaçlar doğrultusunda da kanunlarımızı yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Katar’la dijitalleşme, Adalet Akademisinin eğitim çalışmaları, yasama reformu dediğimiz kanunların yenilenmesi anlamında tecrübe paylaşımı; Katar’daki uygulamaları görmek, bizdeki uygulamaları Katar’a aktarmak anlamında güzel çalışmalar yapabiliriz"

Görüşmeler, iki ülke arasında adli alanda deneyim paylaşımı ve iş birliğinin derinleştirilmesi hedefiyle tamamlandı.

