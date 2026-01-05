DOLAR
Trump: Venezuela’yı Biz Yöneteceğiz, Seçimler 'Doğru Zaman'da'

Trump, Maduro sonrası Venezuela’yı ABD’nin yöneteceğini, altyapı ve petrol yatırımlarıyla ülke onarılınca seçim yapılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:35
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:35
ABD Başkanı Donald Trump, Nicolas Maduro sonrası Venezuela ile ilgili planlarını ve askeri müdahaleye dair değerlendirmelerini Air Force One’da gazetecilere aktardı. Trump, ülkeyi onaracaklarını ve uygun zamanda seçimlere gidileceğini vurguladı.

Maduro operasyonu ve askerî bilanço

Trump, Maduro ve eşinin ABD’ye getirilmek üzere yakalandığı operasyona ilişkin olarak bunun "çok tehlikeli bir operasyon" olduğunu söyledi. Operasyonda "sadece birkaç ABD askerinin yaralandığını" belirten Trump, helikopterlerden birinin ağır hasar almasına rağmen "hiçbir can kaybı yaşanmadığını" ifade etti. Trump, "Herkesi geri getirdik ve kimse hayatını kaybetmedi" dedi.

ABD ordusunun, Venezuela yönetimi "uslu" davranmazsa ikinci bir saldırıya hazır olduğunu kaydeden Trump, ikinci saldırının hazır tutulduğunu ancak uygulanmasına gerek kalmadığını aktardı.

Delcy Rodriguez ile temas ve geçiş süreci

Maduro’nun yardımcısı Delcy Rodriguez’in ülkeyi geçici olarak devraldığı belirtilirken, Trump "Onunla görüştünüz mü?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi. Ancak Trump, ABD’nin sürece dahil olduğunu ve Rodriguez ile iletişime geçeceğini söyledi: "Evet. Doğru zaman geldiğinde bunu yapacağım."

Seçimler, altyapı ve petrol stratejisi

Seçimlerin zamanına ilişkin soruya Trump, "Bu, duruma bağlı" yanıtını verdi. Venezuela’yı "ölmüş" bir ülke olarak nitelendirip toparlamanın öncelik olduğunu söyleyen Trump, altyapının yeniden inşası için büyük petrol şirketlerinin yatırım yapacağını belirtti. Trump, "Venezuela’daki her şeyi biz yöneteceğiz ve ülkeyi onaracağız. Doğru zaman geldiğinde seçimler yapılacak" ifadelerini kullandı.

Trump, ülkeye herhangi bir yatırım yapmayacaklarını; amacın "ülkeye sahip çıkmak" ve mülteci durumundaki Venezuelalılara iyi bakmak olduğunu vurguladı. Ayrıca petrol üretiminin çok düşük seviyede olduğunu ve altyapının yeniden kurulması gerektiğini savundu.

Kolombiya, Meksika ve bölgesel suçlamalar

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’yu hedef alan Trump, Petro’yu "kokain üreterek ABD’ye satan" biri olmakla suçladı ve "Bunu çok uzun süre yapamayacak" uyarısında bulundu. "Kolombiya’ya bir ABD operasyonu olabilir mi?" sorusuna ise "Kulağa hoş geliyor" diye yanıt verdi.

Meksika ile ilgili değerlendirmesinde Trump, deniz yoluyla uyuşturucu kaçakçılığının "yüzde 97 azaldığını" belirterek karada da mücadele edileceğini söyledi. Claudia Sheinbaum ile görüşmelerinde Meksika’ya ABD askeri konuşlandırma teklif ettiğini, ancak Sheinbaum’un buna yanaşmadığını aktardı ve "karteller Meksika’yı yönetiyor" ifadelerini kullandı.

İran, Grönland, Küba ve Çin-Rusya ilişkileri

İran’daki protestolara ilişkin Trump, durumu yakından izlediklerini ve "insanları öldürmeye başlarsa" ABD’den "sert bir karşılık" gelebileceğini söyledi.

Grönland’ın stratejik önemine dikkat çeken Trump, "Ulusal güvenlik açısından Grönland’a ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu. Küba ile ilgili olarak ise Trump, "Artık Venezuela’dan gelen parayı alamayacaklar" diyerek Küba rejiminin gelir kaynaklarının daraldığını savundu.

Venezuela konusunda Xi Jinping ile ilişkinin etkilenmeyeceğini belirten Trump, "Çok iyi bir ilişkimiz var" dedi. Rusya lideri Vladimir Putin ile ilgili bir iddiayı değerlendirdiği soruda ise "Bu saldırının olduğuna inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklamaları, Venezuela, bölgesel güvenlik ve enerji politikaları açısından tartışma yaratacak nitelikte devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

