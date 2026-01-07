Tunç: 12. Yargı Paketi’nde infaz düzenlemesi yok, af söz konusu değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM’de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada 12. Yargı Paketi’nin infaz düzenlemesi içermediğini ve af tartışmalarının gerçek dışı olduğunu belirtti.

11. Yargı Paketi ve Covid düzenlemesine ilişkin değerlendirme

Bakan Tunç, 11. Yargı Paketi ile ilgili düzenlemelerin yılbaşından önce TBMM’den geçerek yasalaştığını hatırlatarak, paketin içinde Covid düzenlemesi olarak bilinen hükümlülere ilişkin bir düzenlemenin bulunduğunu söyledi. Tunç, pakette ayrıca örgüt üyeliği ve örgütlü suçların cezalarının artırılması, çocukların örgüt faaliyeti kapsamında suça sürüklenmesinin önlenmesine yönelik maddeler, meskun mahalde silah atmanın cezasının artırılması ve düğün, nişan gibi kutlamaları matem haline getiren olayların önlenmesine yönelik düzenlemeler olduğunu aktardı. Ayrıca pakette trafikte yol kesmenin müstakil suç haline getirilmesi, bilişim suçlarıyla mücadele ve araç kiralamalardan kaynaklanan suçların önlenmesine yönelik önemli düzenlemeler ile Türk Ceza Kanunu’nda değişiklikler bulunduğunu söyledi.

Tunç, Covid düzenlemesinin kapsamını açıklayarak bunun 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenler bakımından infaz eşitliğini sağlamaya yönelik bir düzenleme olduğunu vurguladı. Bu düzenlemeden bugüne kadar 38 bin 57 kişi yararlandığını, basında yer alan "50 binden fazla" şeklindeki ifadelerin doğru olmadığını belirtti.

Bakan Tunç, bazı basın organlarında yer alan "Covid düzenlemesinden yararlandı, dışarıda suç işledi" şeklindeki haberlerin gerçek dışı olduğunu söyleyerek, Covid düzenlemesinden yararlananların açık cezaevinde bulunanlar ve açık cezaevinden tahliye olan kişiler olduğunu, açık cezaevindeki hükümlülerin zaten üç ayda bir izne çıkabildiğini hatırlattı.

İstisnalar ve infaz uygulamalarına ilişkin notlar

Tunç, 11. Yargı Paketi’nde kapalı cezaevinden açık cezaevine geçişi 3 yıl erkene alan düzenlemede kadına şiddet, kadın cinayetleri, çocuk istismarı, cinsel suçlar, örgütlü suçlar ve terör suçları gibi fiillerin kapsam dışında bırakıldığını anımsattı.

12. Yargı Paketi’nin hedefleri

Bakan, ceza adaletinin sağlanması ve etkinliğinin artırılmasının amaçlandığını belirterek "Yeni bir infaz kanunu şu anda söz konusu değil" ifadesini kullandı ve af söylentilerini kesinlikle yalanladı. Tunç, TBMM Yargı Reform Strateji Belgesi kapsamında yargı paketlerinin kademeli olarak Meclis gündemine getirildiğini, Adalet Bakanlığı olarak teknik desteği sürdürdüklerini söyledi.

12. Yargı Paketi’nin içeriğinde ise hukuki süreçlerin etkinliğini artırmaya, uzun süren davaların daha çabuk sonuçlandırılmasına, duruşmaların sadeleştirilmesine, ara buluculuk sisteminin güçlendirilmesine, noter yardımcılığı sistemine ilişkin düzenlemelere ve bazı çekişmesiz yargı işlemlerinin yargı dışında çözülebilmesine yönelik düzenlemelerin yer alacağını belirtti. Sonuç olarak Tunç, 12. Yargı Paketi’nin infaz düzenlemesi içermediğini bir kez daha vurguladı.

