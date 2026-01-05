DOLAR
Türkiye-Kırgızistan İlişkileri: Dastanbek Cumabekov ile Yalçın Topçu Görüşmesi

Kırgızistan Eski Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ile siyasi, ekonomik ve diplomatik ilişkileri değerlendirdi.

Türkiye ile Kırgızistan ilişkilerinde üst düzey görüşme

Kırgızistan Meclisi Eski Başkanı ve Milletvekili Dastanbek Cumabekov, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'yu Cumhurbaşkanlığındaki makamında ziyaret ederek siyasi, ekonomik ve diplomatik ilişkiler hakkında görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin gündemi

Toplantıda, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki tarihi, kültürel ve kardeşlik bağları ön plana alındı. İki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve diplomatik iş birliğinin yanı sıra, Türk dünyasında iş birliğinin güçlendirilmesi, karşılıklı temasların artırılması ve bölgesel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, ilişkilerin köklü bir tarihi zemine dayandığını vurgulayarak, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin her alanda daha da ileriye taşınmasının önemine dikkat çekti.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Ak Parti 26. ve 27. dönem Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Başkanı Metin Gündoğdu, Türk dünyasının birlik ve dayanışmasının bölgesel barış ve istikrar açısından büyük değer taşıdığını ifade etti.

Kırgızistan Milletvekili ve Meclis Eski Başkanı Dastanbek Cumabekov ise Türkiye’nin Türk dünyasındaki öncü rolüne vurgu yaparak, ilişkilerin güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti ve iki kardeş ülke arasındaki temasların artarak devam etmesinin ikili ilişkilere ve Türk dünyasının ortak geleceğine katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Görüşme, mevcut iş birliğinin pekiştirilmesi ve karşılıklı temasların sürdürülmesi yönünde ortak iradenin teyidi ile sona erdi.

