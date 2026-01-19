Tuzluca Belediye Başkanı Türkan’ın 76 ABD 550 Plakalı Aracı Iğdır’da Tartışma Yarattı

Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Türkan’ın 76 ABD 550 plakalı aracı Iğdır’da tartışma yarattı; vatandaşlar plaka tercihine tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:52
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:52
Kamuoyunda tepki: "Başka plaka mı yoktu?"

Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Türkan’ın 76 ABD 550 plakalı aracı, Iğdır’da gündeme geldi. Araç plakası ve kullanım biçimi, kentte sosyal medya ve çeşitli platformlarda tartışma konusu oldu.

Sosyal medyada paylaşımlarda bulunan vatandaşlar, "Başka plaka mı yoktu?" şeklinde eleştiriler yönelterek, bir kamu görevlisinin plaka terciğinin kamuoyunda soru işaretlerine yol açtığını belirtti.

Eleştirilerde, kamu yöneticilerinin davranışlarının toplum tarafından yakından takip edildiği ve bu tür detayların dahi hassasiyet oluşturabileceği vurgulandı. Tartışma, farklı görüşlerin paylaşılmasıyla kamuoyunda geniş yer buldu.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

