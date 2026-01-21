Uraloğlu: 'Kürt kardeşlerimizle aramıza hiç kimse engel koyamaz' — TOKİ Trabzon'da kura çekimi

Uraloğlu: "Kürt kardeşlerimizle aramıza hiç kimse engel koyamaz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk bayrağına yapılan hain saldırıyı şiddetle kınadı ve saldırının ardından birlik mesajı verdi. Bakan Uraloğlu, Trabzon'da gerçekleştirilen TOKİ konutlarının kura çekimi programında yaptığı konuşmada, ülke güvenliği ve toplumsal birliğin önemine vurgu yaptı.

Bayrağa yapılan saldırı ve birlik vurgusu

Bakan Uraloğlu konuşmasında, "En ağır şekilde gereği yapılacaktır. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kürt kardeşlerimizle aramıza hiç kimse engel koyamaz, hiç kimse aramızı açamaz. Terörist teröristtir. Kürt bizim kardeşimizdir" ifadelerine yer verdi. Ayrıca, "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge yaklaşımının ne kadar kıymetli olduğunu son gelişmelerle beraber gördük" dedi ve provokasyon girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

"Ev Sahibi Türkiye" vizyonu ve 500 bin konut hedefi

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen "Ev Sahibi Türkiye" vizyonu kapsamında sürdürülen sosyal konut seferberliğine dikkat çekti. Uraloğlu, "500 bin sosyal konutla en az 2 milyon vatandaşımız güvenli, modern, afetlere dirençli evlere kavuşacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca, TOKİ aracılığıyla bugüne kadar 1 milyon 750 bin sosyal konut inşa edildiğini belirtti.

Trabzon yatırımları ve kura detayları

Trabzon'da yapılacak konutlara 46 bin 237 kişinin başvurduğunu aktaran Uraloğlu, proje kapsamında Trabzon'daki 3 bin 734 konutun hak sahiplerinin noter huzurunda belirleneceğini söyledi. Trabzon'a TOKİ tarafından güncel rakamlarla yaklaşık 66,2 milyar liralık yatırım yapıldığı vurgulandı. Yapılan yatırımlar arasında kentsel dönüşüm, millet bahçeleri, stadyum, hükümet konakları, okullar ve diğer sosyal donatılar yer alıyor. İstatistikler şu şekilde aktarıldı: toplam 12 bin 78 konutun 2 bin 972'si devam ediyor; ayrıca 887 iş yeri, stadyum, 8 cami, 6 millet bahçesi, 5 hükümet konağı ile eğitim ve sağlık tesisleri hayata geçirildi.

Uraloğlu, proje kapsamında Trabzon merkez ilçeler ile Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Dernekpazarı, Düzköy, Köprübaşı, Maçka, Of, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir ve Yomra'da toplamda 3 bin 734 konut yapılacağını, bu konutların yüzde 30'unun 1+1, yüzde 30'unun 65 metrekare 2+1 ve yüzde 40'ının 80 metrekare 2+1 şeklinde inşa edileceğini belirtti.

Kura çekimi töreni

Yapılan dua sonrasında butonlara basılarak noter huzurunda kura çekilişi başlatıldı. KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Trabzon Valisi Tahir Şahin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

