Konya'da Geleneksel 10 Ocak Basın Buluşması

Konya'da Geleneksel Basın Buluşması

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay Belediyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla şehir genelinde faaliyet gösteren basın-yayın kuruluşlarının yöneticilerini ve çalışanlarını bir araya getirdi.

Program ve açılış konuşmaları

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programın başında Konya basın camiasının büyüklerinden İsmail Detseli söz alarak yazarlığın hayatındaki önemine değindi ve programın düzenlenmesinde emeği geçen Konya Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçe belediyelerine teşekkür etti.

Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, 10 Ocak'ı geleneksel hale getirerek basın camiasını buluşturan büyükşehir ve ilçe belediyelerine teşekkür ederek, mesleki sorunların çözümü için acilen Gazetecilik Meslek Yasası'na ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Yerel yöneticilerden birlik ve takdir mesajları

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 25 yıllık ilişkiler kapsamında oluşan birlikteliğin değerine dikkat çekerek, 'Birçok şehirde böyle bir birliktelik yok. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın' dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise gazetecilerin zorlu çalışma koşullarına işaret ederek, 'Hepinizin ne zor şartlarda görev yaptığınızı biliyorum. Bunun için hepinizi kutluyorum' sözleriyle mesleğe olan saygısını dile getirdi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, tüm basın emekçilerine teşekkür ederek 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışının sadece hizmet yaklaşımı olmadığını, şehrin tüm kurumlarıyla ortaya koyulan bir birlikteliğin sonucu olduğunu ifade etti.

Konya Büyükşehir Başkanının mesajı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay konuşmasında yerel basının şehrin hafızasına katkısına dikkat çekti. Altay, gazetecilerin mesleki fedakârlığını takdir ederek, 'Zamanın nasıl geçtiğini çoğu zaman fark etmeden; bayramda, tatilde, hatta en özel anlarda dahi ailesinden ve sevdiklerinden feragat ederek yorulmadan mesleğinizin arkasında olmanız takdire şayandır' dedi.

Başkan Altay, ayrıca küresel gelişmelerin duyurulmasında basının rolüne vurgu yaparak, 'Yıllardır Gazze'de Filistinli kardeşlerimize yaşatılan bu zulüm ve soykırım, sizlerin cesaretiyle dünya kamuoyunun vicdanına taşınmıştır' ifadelerini kullandı. Konuşmasında 250'yi aşkın gazetecinin hedef alınarak hayatını kaybettiğine dikkat çekti ve şehit edilen meslektaşları rahmetle andı.

Milletvekilleri ve valinin değerlendirmeleri

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, geleneksel organizasyon için başta Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere emeği geçenleri tebrik etti ve Konya yerel basınının kadim bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, Konya basın emekçilerinin şehrin hizmetlerine uzun yıllardır katkı sunduğunu ifade ederek günlerini kutladı.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, şehir hafızasına katkı sunan basın mensuplarına ve genç meslektaşlara başarılar diledi; basındaki yeni oluşumların Konya adına önemli olduğunu kaydetti.

AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, sosyal medya çağında dezenformasyon ve kara propagandaya dikkat çekerek basının doğru haber ulaştırma mücadelesinin önemini vurguladı.

Konya Valisi İbrahim Akın, Çalışan Gazeteciler Günü'nün fedakârlığı ve azmi hatırlamak için kutlandığını belirterek, hakikatin izinden ayrılmadan görev yapan tüm basın mensuplarına teşekkür etti ve şehit gazetecileri rahmetle andı.

Kapanış

Programa Konya merkez ve ilçelerden çok sayıda basın mensubu katıldı. Etkinlikte mesleki dayanışma, Konya modeli iş birliği ve basının doğru habercilik sorumluluğu öne çıkan temalar oldu.

KONYA VALİLİĞİ, KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE SELÇUKLU, MERAM, KARATAY BELEDİYELERİ, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ŞEHİR GENELİNDE FAALİYET GÖSTEREN BASIN-YAYIN KURULUŞLARININ YÖNETİCİLERİNİ VE ÇALIŞANLARINI BİR ARAYA GETİRDİ.