Witkoff: Yarın Moskova'da Putin ile Görüşeceğiz

Steve Witkoff, Jared Kushner ile yarın Moskova'da Vladimir Putin'le görüşeceğini; toplantıda toprak anlaşmaları ve ABD'nin 20 maddelik barış planı ele alınacak.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 22:01
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 22:01
Witkoff: Yarın Moskova'da Putin ile Görüşeceğiz

Witkoff: Yarın Moskova'da Putin ile Görüşeceğiz

WEF Davos'ta yapılan açıklamada görüşmenin detayları paylaşıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yarın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini bildirdi. Witkoff, görüşmede Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in de bulunacağını söyledi.

Witkoff, görüşme kararının Kremlin Sarayı'ndan yetkililerin talebi doğrultusunda alındığını belirterek, Kushner'in ayrıca bu akşam Ukraynalı yetkililerle bir araya geleceğini kaydetti.

Görüşmenin gündeminde, Ukrayna'daki toprak anlaşmaları ve ABD öncülüğündeki 20 maddelik barış planı yer alacak. Witkoff, plan üzerinde ilerleme kaydedildiğini vurguladı ve şunları söyledi: "Barış planını şekillendiriyor ve daha uyumlu bir hale getiriyoruz. Sanırım şimdi toprak anlaşmaları aşamasına geldik. Bu çok önemli bir konu ve bence bu alanda çok iyi fikirlerimiz var. Bu konuda biraz ilerleme kaydedebileceğimizi umuyoruz."

Witkoff, söz konusu toprak anlaşmalarının barış görüşmelerindeki son engellerden biri olduğuna dikkat çekerek, sürecin gidişatına ilişkin değerlendirmesinde, "Son 6 ila 8 hafta içinde birçok ilerleme kaydedildi. Herkesi birbirine yaklaştırıyoruz. Yakın duyurabileceğimiz güzel bir şeyler olacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

DAVOS (İHA) - ABD BAŞKANI DONALD TRUMP’IN ORTA DOĞU ÖZEL TEMSİLCİSİ STEVE WİTKOFF, YARIN TRUMP’IN...

DAVOS (İHA) - ABD BAŞKANI DONALD TRUMP’IN ORTA DOĞU ÖZEL TEMSİLCİSİ STEVE WİTKOFF, YARIN TRUMP’IN DAMADI VE ESKİ BAŞDANIŞMANI JARED KUSHNER’LE BİRLİKTE RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN İLE GÖRÜŞME GÖRÜŞECEKLERİNİ BELİRTEREK, "SANIRIM ŞİMDİ TOPRAK ANLAŞMALARI AŞAMASINA GELDİK. BU ÇOK ÖNEMLİ BİR KONU VE BENCE BU ALANDA ÇOK İYİ FİKİRLERİMİZ VAR" DEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Geleneksel 10 Ocak Basın Buluşması
2
Uraloğlu: 'Kürt kardeşlerimizle aramıza hiç kimse engel koyamaz' — TOKİ Trabzon'da kura çekimi
3
Witkoff: Yarın Moskova'da Putin ile Görüşeceğiz
4
Trump Davos’ta Grönland Çıkışı: "Tek İstediğim Bir Parça Buz"
5
Musevi: Tahran’da Protestolarda Yaklaşık 60 İbadethane Tahrip Edildi
6
İstanbul Emniyeti TBMM Komisyonu'nda: Çocuklar Dijital Propagandayla Hedefte
7
İnan: Akşehir'in Sanayi ve Lojistik Potansiyelini Açığa Çıkaracağız

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları