Witkoff: Yarın Moskova'da Putin ile Görüşeceğiz

WEF Davos'ta yapılan açıklamada görüşmenin detayları paylaşıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yarın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini bildirdi. Witkoff, görüşmede Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in de bulunacağını söyledi.

Witkoff, görüşme kararının Kremlin Sarayı'ndan yetkililerin talebi doğrultusunda alındığını belirterek, Kushner'in ayrıca bu akşam Ukraynalı yetkililerle bir araya geleceğini kaydetti.

Görüşmenin gündeminde, Ukrayna'daki toprak anlaşmaları ve ABD öncülüğündeki 20 maddelik barış planı yer alacak. Witkoff, plan üzerinde ilerleme kaydedildiğini vurguladı ve şunları söyledi: "Barış planını şekillendiriyor ve daha uyumlu bir hale getiriyoruz. Sanırım şimdi toprak anlaşmaları aşamasına geldik. Bu çok önemli bir konu ve bence bu alanda çok iyi fikirlerimiz var. Bu konuda biraz ilerleme kaydedebileceğimizi umuyoruz."

Witkoff, söz konusu toprak anlaşmalarının barış görüşmelerindeki son engellerden biri olduğuna dikkat çekerek, sürecin gidişatına ilişkin değerlendirmesinde, "Son 6 ila 8 hafta içinde birçok ilerleme kaydedildi. Herkesi birbirine yaklaştırıyoruz. Yakın duyurabileceğimiz güzel bir şeyler olacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

