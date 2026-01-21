Trump: Rutte ile Grönland Anlaşmasının Çerçevesini Oluşturduk

Trump: Grönland ve Arktik için anlaşma çerçevesi üzerinde mutabakat sağlandı

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Davos’taki görüşmeleri sonrasında yaptıkları toplantıya dair önemli açıklamalarda bulundu. Trump, WEF marjında İsviçre Alpleri’ndeki Davos kasabasında gerçekleştirdikleri temaslarda Grönland ve Arktik Bölgesi’ne ilişkin bir anlaşmanın çerçevesinin oluşturulduğunu belirtti.

Davos görüşmesi ve NATO vurgusu

Trump, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, Davos’ta devlet başkanlarıyla ve küresel liderlerle kapsamlı görüşmeler yaptıklarını söyledi. "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiğim oldukça yapıcı görüşmeye dayanarak, Grönland ve aslına bakılırsa tüm Arktik Bölgesi’ne ilişkin gelecek bir anlaşmanın çerçevesini oluşturmuş bulunuyoruz."

Trump ayrıca, NATO savunma harcaması hedefinin %2 seviyesinden %5 seviyesine çıkarılmasında Rutte ile ortak çalıştıklarını ve bunun son derece başarılı olduğunu ifade etti.

Rutte'den müttefiklere güvence

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, açıklamasında Avrupalı müttefiklerin savunma harcamalarında artış sağladığını, bunun uzun süredir devam eden bir endişeyi çözdüğünü söyledi. Rutte, ABD’ye yönelik bir saldırı durumunda Avrupalı müttefiklerin yardım edeceğini vurgulayarak, "Eğer ABD herhangi bir saldırıya uğrarsa, müttefikler kesinlikle sizinle olacak. Size mutlak garanti veriyorum" dedi.

Grönland: Güvenlik ve müzakere süreci

Trump, Grönland konusunun kendileri için esasen güvenlik ve emniyet meselesi olduğunu belirtti. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen’in Grönland için müzakere teklifini reddetmesine ilişkin soruya Trump, "Onunla görüşmedim" ve "Bunu bana bizzat söylemediler" yanıtını verdi.

Başkan, Grönland için düşünülebilecek bedel hakkında ise, "Bunun asıl bedeli güvenlik ve bu çok büyük bir bedel" şeklinde konuştu ve Altın Kubbe savunma sistemiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü ekledi.

Mutabakat ve gümrük tarifeleri

Trump sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, Rutte ile yapılan görüşme neticesinde Grönland ve Arktik’e ilişkin mutabakat çerçevesine ulaştıklarını duyurdu. Trump, 1 Şubat’ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük tarifelerini uygulamayacağını bildirdi.

Görüşmelerde, Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve gerektiğinde diğer yetkililerin müzakerelerden sorumlu olup doğrudan kendisine rapor vereceği belirtildi.

Yaptırımlar ve gümrük vergisi planı

Trump, 17 Ocak’ta yaptığı açıklamada bazı Avrupa ülkelerine yönelik yaptırım planını paylaşmıştı. Buna göre Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya için uygulama şöyle olacak: Şubat 2026 itibariyle bu ülkelerden ABD’ye gönderilen ürünlere %10 gümrük vergisi uygulanacak; 1 Haziran 2026 tarihinde bu oran %25e çıkarılacak. Trump, bu uygulamanın Grönland’ın tam olarak satın alınmasına yönelik bir anlaşma sağlanana kadar yürürlükte kalacağını ifade etmişti.

