Vali Mehmet Fatih Çiçekli Ardahan'da Göreve Başladı

Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Ardahan'a atandı; valilik bahçesinde öğrenciler ve protokol tarafından karşılandı, göreve "Bismillah" diyerek başladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 13:09
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:09
Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle atandığı Ardahan'da görevine başladı.

Karşılama ve tören

Vali Çiçekli'yi valilik bahçesinde öğrenciler çiçeklerle karşıladı. Karşılama programında protokol üyeleri, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları yetkilileri, muhtarlar, esnaf, vatandaşlar, STK ve oda temsilcileri hazır bulundu.

Makamına geçerek göreve başlayan Vali Çiçekli, yaptığı açıklamada: "Allah hayırlı eylesin, bizi buraya, burayı bize hayırlı eylesin. Sizlerle beraber olmak, birlikte olmak, beraber milletin derdiyle dertlenmek, heyecanıyla heyecanlanmak bizi gerçekten mutlu edecek. Amacımız, emelimiz, bütün meslek hayatımızda olduğu gibi bu millete hizmet etmektir. Mükâfatını da yalnız ve sadece Kak Teâlâ’dan ummaktır. Bu dilek ve bu niyaz ile Bismillah diyerek göreve başlıyoruz. Basın aracılığıyla da bütün şehrimizi, ilimizin mensuplarını, kardeşlerimizi, Ardahanlı hemşehrilerimizi en kalbi duygularımızla, sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Ve hoş bulduk diyoruz" dedi.

