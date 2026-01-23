Yerlikaya 81 İl Valisiyle Çevrim İçi Koordinasyon Toplantısı: Terör, Uyuşturucu, Trafik

Yerlikaya 81 İl Valisiyle Çevrim İçi Koordinasyon Toplantısı

Terörsüz Türkiye, uyuşturucu mücadelesi ve trafik güvenliği gündemde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakan Yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve 81 il valisinin katılımıyla çevrim içi Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda öncelikli olarak Terörsüz Türkiye Süreci, uyuşturucuyla kararlı ve kesintisiz mücadele ile trafik güvenliği ele alındı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız, ilgili birim yöneticilerimiz ve 81 Valimizin katılımıyla Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızda; Terörsüz Türkiye Süreci, uyuşturucu ile kararlı ve kesintisiz mücadele ve trafik güvenliği konularını ele aldık."

Katılımcılar: Bakan Yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı ve 81 il valisi.

