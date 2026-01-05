Yeşilyurt Belediyesi'nden Şehit ve Gazi Ailelerine Ücretsiz Nikah Hizmeti

Yeşilyurt Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarına bir yenisini ekleyerek örnek bir uygulamayı hayata geçirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen nikâh hizmetlerinde şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları ile dezavantajlı vatandaşlardan nikâh ücreti alınmayacak.

Uygulamanın kapsamı

2026 yılı itibarıyla nikâh salonu kullanımı ve nikâh akdi esnasındaki resmi işlemlerden ücret talep edilmeyeceği bildirildi. Karar, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit in talimatıyla, toplumun hassas kesimlerinin yaşamlarını kolaylaştırma hedefiyle alındı.

Başvuru koşulları ve işlem yeri

Ücretsiz hizmetten yararlanmak isteyenlerin başvuru sırasında kimlik belgeleri ile birlikte engel durumunu gösterir rapor veya şehit-gazi yakını olduklarını belgeleyen resmi dökümanları sunmaları isteniyor. Başvurular, Çilesiz Semt Pazarının üst katında bulunan Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Nikâh İşleri Birimi üzerinden yapılabilecek.

Başkanın açıklaması

Prof. Dr. İlhan Geçit, kararın toplumsal dayanışma ve gönül belediyeciliğinin bir yansıması olduğunu belirterek, 'Belediye olarak her vatandaşımızın yanında olmaya, özellikle de hayatın çeşitli alanlarında zorluk yaşayan kesimlere destek vermeye büyük önem veriyoruz. Şehitlerimizin emanetlerinin, gazilerimizin ve yakınları ile dezavantajlı vatandaşlarımızın her zaman başımızın üzerinde yeri var. Onların yaşamlarını kolaylaştıracak her türlü hizmet bizim için bir görevdir. Bu nedenle nikâh işlemlerinde ücret almama kararı aldık. Yeni hayatlarına adım atan çiftlerimizin mutluluğuna katkı sağlamak bizi de mutlu edecektir' dedi.

Toplumsal yankı

Vatandaşlar uygulamanın hem ekonomik destek sağladığını hem de manevi açıdan büyük bir değer taşıdığını ifade ederek Prof. Dr. İlhan Geçit ve belediye ekibine teşekkür etti. Yeşilyurt Belediyesi, bu kararla sosyal belediyecilikte birlik ve dayanışmayı güçlendirme yaklaşımını bir kez daha ortaya koymuş oldu.

