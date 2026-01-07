Yılmaz: En düşük emekli aylığı düzenlemesi kanuni, takdir Meclisimizde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. TBMM’de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, konunun Meclis takdirinde olduğunu vurguladı.

Açıklamanın detayları

Yılmaz, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da konuyla ilgili açıklamaları bulunduğunu ve çalışmaların sürdüğünü belirtti. Sözlerini şöyle sürdürdü:

"Grup Başkanımızla bir görüşmemiz lazım bu konuyu. Esas grubumuzun kontrolünde, çünkü Mecliste düzenleme gerektiren konular bunlar. Dolayısıyla bu tür konularda grup başkanımızın söyledikleri önemli tabii. Onun yaklaşımı önemli. Hükümet-Meclis bu konularda birlikte her zaman çalıştık. Bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Önemli olan burada aldığınız her kararda etkileri iyi analiz etmeniz, ne tür etkiler doğuracağına iyi bakarak daha sağlıklı kararlar oluşturmanız. Gerisi Meclisimizin takdirinde. Biliyorsunuz bu kanuni düzenleme gerektiren bir konu, dolayısıyla takdir Meclisimizde"

Yılmaz, konunun kanun değişikliği gerektirdiğini ve nihai kararın TBMM'ye ait olduğunu bir kez daha belirtti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN, "BU, KANUNİ DÜZENLEME GEREKTİREN BİR KONU, DOLAYISIYLA TAKDİR MECLİSİMİZDE" DEDİ.