Yılmaz Tunç: Yeni infaz kanunu ve af söylentileri söz konusu değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni infaz kanunu ve af söylentilerine ilişkin iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 13:07
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:07
Adalet Bakanı'ndan net açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, "Yeni bir infaz kanunu şuanda söz konusu değil. Af söylentileri bunlar kesinlikle söz konusu değil" dedi.

Bu açıklama, infaz düzenlemesi ve olası af tartışmalarına ilişkin çıkan haber ve söylentileri sonlandırmayı amaçlıyor.

Bakan Tunç: "Yeni bir infaz kanunu şuanda söz konusu değil. Af söylentileri bunlar kesinlikle söz konusu değil"

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

