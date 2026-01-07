Yılmaz Tunç: Yeni infaz kanunu ve af söylentileri söz konusu değil

Adalet Bakanı'ndan net açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, "Yeni bir infaz kanunu şuanda söz konusu değil. Af söylentileri bunlar kesinlikle söz konusu değil" dedi.

Bu açıklama, infaz düzenlemesi ve olası af tartışmalarına ilişkin çıkan haber ve söylentileri sonlandırmayı amaçlıyor.

