Zelenskiy: ABD'nin Ukrayna için güvenlik garantileri belgesi hazır

Vilnius'ta ortak açıklama — İmza tarihi bekleniyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'da barış sağlanmasının ardından ABD tarafından verilecek güvenlik garantilerine ilişkin belgenin hazır olduğunu duyurdu. Zelenskiy, belgenin imzalanacağı yer ve tarihin ortaklardan teyit edilmesini beklediklerini söyledi.

Vilnius'ta düzenlenen ortak basın toplantısında Zelenskiy, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Polonya Devlet Başkanı Karol Nawrocki ile bir araya geldi.

Zelenskiy, hafta sonu BAE'de Ukrayna, Rusya ve ABD'nin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Bizim için güvenlik garantileri, her şeyden önce ABD’den gelen güvenlik garantileridir. Belge bütünüyle hazır ve ortaklarımızdan belgenin imzalanacağı yer ve tarihin teyit edilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Belgenin imzalanmasının ardından onay süreci için ABD Kongresi ve Ukrayna Parlamentosu'na (Verkhovna Rada) gönderileceği aktarıldı. Zelenskiy, BAE'deki görüşmelerde ABD'nin 20 maddelik planı ve sorunlu konuların ele alındığını, sıkıntılı başlıkların sayısının azaldığını söyledi: "Sorunlu pek çok konu vardı ancak bunların sayısı azaldı".

Ancak Zelenskiy, toprak bütünlüğü konusundaki tutumlarının değişmediğini vurguladı. Rusya'nın Ukrayna'nın doğu bölgelerinden tamamen vazgeçmesini sağlamaya kararlı olduğunu belirten Zelenskiy, "Sebebi açık. Onların hedefi hep bu oldu ve bu nedenle bunu başarmak istemelerini anlıyoruz. Cephe hattında böyle bir şeyi halen yapamıyorlar" dedi.

Zelenskiy ayrıca, "Herkes toprak bütünlüğüne ilişkin tutumumuzu biliyor. Ülkemiz için bize ait olan için savaşıyoruz. Başka bir ülkenin topraklarında savaşmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ukraynalı ve Rus müzakereciler geçtiğimiz cuma günü ve dün, savaşın başından bu yana ilk defa ABD arabuluculuğunda üçlü görüşmeler gerçekleştirdi. BAE'deki toplantılardan bir anlaşma çıkmamıştı; taraflar diyaloğa açık olduklarını ve görüşmelerin gelecek hafta pazar günü devam etmesinin beklendiğini duyurmuşlardı.

