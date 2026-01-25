Zelenskiy: ABD'nin Ukrayna için güvenlik garantileri belgesi hazır

Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'ya sağlayacağı güvenlik garantileri belgesinin hazır olduğunu ve imza tarihinin teyit edilmesini beklediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 22:33
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 22:58
Zelenskiy: ABD'nin Ukrayna için güvenlik garantileri belgesi hazır

Zelenskiy: ABD'nin Ukrayna için güvenlik garantileri belgesi hazır

Vilnius'ta ortak açıklama — İmza tarihi bekleniyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'da barış sağlanmasının ardından ABD tarafından verilecek güvenlik garantilerine ilişkin belgenin hazır olduğunu duyurdu. Zelenskiy, belgenin imzalanacağı yer ve tarihin ortaklardan teyit edilmesini beklediklerini söyledi.

Vilnius'ta düzenlenen ortak basın toplantısında Zelenskiy, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Polonya Devlet Başkanı Karol Nawrocki ile bir araya geldi.

Zelenskiy, hafta sonu BAE'de Ukrayna, Rusya ve ABD'nin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Bizim için güvenlik garantileri, her şeyden önce ABD’den gelen güvenlik garantileridir. Belge bütünüyle hazır ve ortaklarımızdan belgenin imzalanacağı yer ve tarihin teyit edilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Belgenin imzalanmasının ardından onay süreci için ABD Kongresi ve Ukrayna Parlamentosu'na (Verkhovna Rada) gönderileceği aktarıldı. Zelenskiy, BAE'deki görüşmelerde ABD'nin 20 maddelik planı ve sorunlu konuların ele alındığını, sıkıntılı başlıkların sayısının azaldığını söyledi: "Sorunlu pek çok konu vardı ancak bunların sayısı azaldı".

Ancak Zelenskiy, toprak bütünlüğü konusundaki tutumlarının değişmediğini vurguladı. Rusya'nın Ukrayna'nın doğu bölgelerinden tamamen vazgeçmesini sağlamaya kararlı olduğunu belirten Zelenskiy, "Sebebi açık. Onların hedefi hep bu oldu ve bu nedenle bunu başarmak istemelerini anlıyoruz. Cephe hattında böyle bir şeyi halen yapamıyorlar" dedi.

Zelenskiy ayrıca, "Herkes toprak bütünlüğüne ilişkin tutumumuzu biliyor. Ülkemiz için bize ait olan için savaşıyoruz. Başka bir ülkenin topraklarında savaşmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ukraynalı ve Rus müzakereciler geçtiğimiz cuma günü ve dün, savaşın başından bu yana ilk defa ABD arabuluculuğunda üçlü görüşmeler gerçekleştirdi. BAE'deki toplantılardan bir anlaşma çıkmamıştı; taraflar diyaloğa açık olduklarını ve görüşmelerin gelecek hafta pazar günü devam etmesinin beklendiğini duyurmuşlardı.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY, LİTVANYA'NIN BAŞKENTİ VİLNİUS’TA LİTVANYA CUMHURBAŞKANI...

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY, LİTVANYA'NIN BAŞKENTİ VİLNİUS’TA LİTVANYA CUMHURBAŞKANI GİTANAS NAUSEDA VE POLONYA DEVLET BAŞKANI KAROL NAWROCKİ İLE ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY, LİTVANYA'NIN BAŞKENTİ VİLNİUS’TA LİTVANYA CUMHURBAŞKANI...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump: "Çin, bir zamanlar büyük bir ülke olan Kanada’yı tamamen ele geçiriyor"
2
Zelenskiy: ABD'nin Ukrayna için güvenlik garantileri belgesi hazır
3
Bakan Bak: "Türkiye Yüzyılı Sporun ve Gençliğin Yüzyılı Olacak"
4
Osman Aşkın Bak: Türkiye mazlumların yanında, hizmetle güçleniyoruz
5
Gürhan Albayrak: Millet Bahçemize Eskişehirspor Müzesi Kazandıracağız
6
Bakan Bak: '12 Milyon Vatandaşa Yüzme Öğrettik' — Çankaya Kapalı Spor Salonu Temeli Atıldı
7
Osman Aşkın Bak Eskişehir'de 2/2'lik Basket Atışı ve Voleybol Oynadı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları