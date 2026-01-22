Söke Belediyesi Sağanak Yağışa Karşı Sahada Seferber Oldu

Söke Belediyesi, Dr. Mustafa İberya Arıkan talimatıyla sağanak yağışa anında müdahale etti; yollar açıldı, taşkınlara karşı ekipler aralıksız çalışıyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 14:53
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 14:53
Söke'de etkili olan aşırı yağışların ardından Söke Belediyesi ekipleri, Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan talimatıyla ilçenin dört bir yanında hızlı müdahaleye geçti. Belediyenin tüm birimleri, gelen ihbarlara anında yanıt vererek sahada çalışma başlattı.

Ekiplerin müdahalesi ve ulaşıma etkisi

Yoğun yağış nedeniyle Güllübahçe Mahallesinde dere taşkınları yaşandı; kapanan karayolunun yeniden ulaşıma açılması için belediye iş makineleri ve personeli seferber oldu. Ekipler, çalışmalar sırasında Devlet Su İşleri ve Söke Ovası Sulama Birliği ekiplerine destek verdi.

Savuca Mahallesinde yolları kapatan rüsubat belediye ekipleri tarafından temizlendi; taşkın nedeniyle kapanan bir yolun açılması için yoğun mesai harcandı. Ayrıca, Söke-Aydın Karayolu Argavlı Mahallesi mevkiinde oluşan olumsuzluklara da Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı şantiye ekipleri anında müdahale ederek yol açma çalışmaları gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı'nın açıklaması

Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, ekiplerin olumsuz hava şartlarına karşı teyakkuz halinde olmaya devam edeceğini belirtti. Başkan Arıkan, vatandaşların güvenliği için sahadaki çalışmaların aralıksız süreceğini vurguladı.

