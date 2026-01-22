Trump'ın Barış Kurulu Sözleşmesi Davos'ta İmzalandı

ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki Barış Kurulu'nun kuruluş sözleşmesi Davos'ta imzalandı; törende 19 ülke temsilcisi yer aldı, Beyaz Saray 21 ülkeyi açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:51
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:51
İmza töreni ve hedef

ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde Birleşmiş Milletler ile birlikte çalışacağını açıkladığı Barış Kurulu'nun kuruluş sözleşmesini İsviçre Alpleri'ndeki Davos kasabasında düzenlenen törende imzaladı. Törene, 19 katılımcı ülkenin temsilcileri ile birlikte ilk imzalar atıldı.

Törenle ilgili konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, kuruluşun ardından "Barış Kurulu, artık resmen uluslararası bir örgüttür" ifadelerini kullandı. Trump, imza töreninin ardından katılımcı lider ve temsilcilerin huzurunda BM Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararı uyarınca Barış Kurulu'nun Gazze yetkisini düzenleyen ilk karara da imza attı.

Katılımcılar ve Türkiye'nin temsilcisi

Törende Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. Sözleşmeye imza atan liderler arasında Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Moğolistan Başbakanı Gombojav Zandanshatar yer aldı.

Beyaz Saray'ın açıklaması ve uluslararası yankılar

Beyaz Saray, kurula katılan ülkeleri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre kurulda Türkiye, Bahreyn, Fas, Arjantin, Ermenistan, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Mısır, Macaristan, Endonezya, Ürdün, Kazakistan, Kosova, Moğolistan, Pakistan, Paraguay, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Özbekistan yer alıyor; Beyaz Saray listesinde toplam 21 ülke belirtildi.

Barış Kurulu'nun Birleşmiş Milletler'e alternatif bir yapı olacağına dair spekülasyonlar sürerken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimî üyelerinden henüz hiçbiri kurula katılma taahhüdünde bulunmadı. Rusya teklifin incelendiğini ilan ederken, Fransa daveti reddetti. İngiltere şimdilik katılmadığını açıklarken, Çin ise kurulda yer alıp almayacağına dair henüz bir açıklama yayımlamadı.

