Zohran Mamdani, New York'ta İsrail’e İmtiyaz Sağlayan Yürütme Emirlerini İptal Etti

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Eric Adams döneminde İsrail’e ayrıcalık tanıdığı gerekçesiyle eleştirilen yürütme emirlerini iptal etti.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 22:25
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 22:25
Zohran Mamdani, New York'ta İsrail’e İmtiyaz Sağlayan Yürütme Emirlerini İptal Etti

Zohran Mamdani, New York'ta yürütme emirlerini iptal etti

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, göreve başlamasının hemen ardından, eski başkan Eric Adams döneminde çıkarılan ve İsrail'e ayrıcalık tanıdığı gerekçesiyle eleştirilen yürütme emirlerini yürürlükten kaldırdı.

Kararın kapsamı

İptal edilen düzenlemeler arasında, belediyeye bağlı kurumların İsrail’e yönelik boykot, yatırımlardan çekilme veya yaptırım çağrılarına katılmasını engelleyen hükümler ile Uluslararası Holokost Anma İttifakı’nın (IHRA) antisemitizm tanımını belediye politikalarına bağlayan kararlar yer alıyor.

Mamdani, yemin töreninin ardından imzaladığı kararnameyle Eric Adams’ın 26 Eylül 2024’ten itibaren yürürlüğe giren ve hala geçerli olan tüm yürütme emirlerini geri çektiğini açıkladı.

Mamdani'nin açıklaması

Belediye başkanı, kararın ardından yaptığı değerlendirmede yönetimde yeni bir dönemin başladığını belirterek, New York'un farklı görüşlerin özgürce ifade edilebildiği bir kent olmaya devam edeceğini vurguladı. Mamdani, antisemitizme karşı mücadelenin önemini kabul etmekle birlikte bunun ifade özgürlüğünü sınırlayan uygulamalarla yürütülemeyeceğini söyledi.

Tepkiler

Karar kentte ve uluslararası alanda farklı tepkiler doğurdu. Bazı Yahudi kuruluşları ve İsrail yanlısı gruplar, yürütme emirlerinin iptalini antisemitizmle mücadelede risk olarak nitelendirirken; çok sayıda sivil toplum kuruluşu, akademisyen ve insan hakları savunucusu ise adımı ifade özgürlüğü ve eşitlik açısından olumlu buldu.

Ne anlama geliyor?

İptal edilen düzenlemeler, uzun süredir sivil toplum ve insan hakları çevreleri tarafından İsrail'e ayrıcalık sağladığı ve ifade özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle eleştiriliyordu. Mamdani'nin kararı, belediyenin dış politika yaklaşımlarına dair ilk güçlü sinyal olarak değerlendiriliyor ve önümüzdeki günlerde New York siyasetinde yeni tartışmaların gündeme gelmesi bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

