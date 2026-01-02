Lee'den Xi'ye Övgü: Güney Kore'nin Çin Ziyareti ve İşbirliği Gündemi

Lee'nin İlk Resmi Çin Ziyareti Başlıyor

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, göreve geldiği Haziran 2025den bu yana ilk resmi Çin ziyaretini 4 Ocak'ta gerçekleştirecek. Seul yönetimi, Lee'nin 4 günlük ziyaret kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceğini açıkladı.

Görüşmenin Öncelikleri

Görüşmede bölgesel barış ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması gibi kritik başlıkların ele alınacağı bildirildi. Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac, ikili ilişkilerin normalleşmesinin "Kore meseleleri için çığır açıcı bir gelişme olacağını" söyledi.

Kültür, Teknoloji ve Ekonomi

Lee-Xi arasındaki görüşmede Çin'in Güney Kore kültür içeriklerine yönelik gayriresmi yasağının da ele alınması bekleniyor. Wi, "Güney Kore ve Çin kısıtlamar konusunda farklı görüşlere sahip, ancak Kore hükümeti kültürel alışverişi teşvik etme konusunda kademeli olarak uzlaşmayı genişletecek ve çözümler arayacak" dedi.

Lee, resmi ziyareti öncesinde Çin merkezli CCTV televizyon kanalına verdiği röportajda Xi hakkında övgüde bulunarak, "Onun gerçekten muhteşem ve vizyon sahibi bir lider olduğunu düşünüyorum. Çin’in ekonomik büyümesini ve teknolojik kalkınmasına çok kısa bir zamanda yön verdi. Çevresindeki karmaşık jeopolitik gelişmelere rağmen ülkesini istikrarlı bir şekilde yönetiyor" ifadelerini kullandı.

Lee, iki ülke arasında ileri teknoloji ve yapay zeka endüstrisi dahil olmak üzere iş birliği sağlanabilecek birçok alan bulunduğunu belirterek, "İlişkilerimiz için en önemli şey iki tarafın da çıkarına olacak ekonomik iş birliğidir" dedi.

İlişkilerin Arka Planı

Lee ve Xi Jinping en son Kasım 2025'te Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti. Lee'nin hükümeti, Çin'in ülkenin en büyük ticaret ortağı olduğunu kabul ediyor ve Pekin yönetimi ile ilişkileri yeniden kurmayı hedefliyor. Uzmanlar, bu yaklaşımı Washington ve Tokyo ile yakın ilişkiler kuran ve Çin'in Tayvan konusundaki tutumunu eleştiren eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un dönemindeki gerginlikten sonra gelen bir değişim olarak değerlendiriyor.

Lee, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Çin ve Japonya arasında gelişen diplomatik tartışmalarda taraf almayacağını söylemişti.

