100 yaşına kadar yaşayan insanlar her gün bunu tüketiyor

Yeşil çay, günde 2-3 bardağı aşmayacak şekilde tüketildiğinde birçok fayda sunmakta. Bu çay, konsantrasyonu artırma özelliği, rahatlatıcı etkisi ve gevşetici özellikleri ile bilinir. Türkiye'de siyah çaya göre daha az tercih edilse de, yeşil çay tüketenlerin sayısı her geçen gün artmakta.

Vücudu rahatlatmaya yardımcı olur. İçinde bulunan EGCG (epigallokateşingallat) adlı önemli bir antioksidan, vücut için oldukça faydalı. Aynı zamanda yeşil çay, kan dolaşımı yoluyla beyne ulaşan L-teanin içerir. Bu madde, kişilere gevşeme, rahatlama ve genel olarak kendilerini daha iyi hissetme konularında yardımcı olmakta.

YEŞİL ÇAYIN BİLİNMEYEN FAYDALARI





Yeşil çay, bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili bir rol oynar. İçeriğinde bulunan C vitamini, bağışıklık sistemini destekler ve hastalıklara karşı bir savunma kalkanı oluşturur. Aynı zamanda, yeşil çay zengin polifenoller içerir, bu fenolik bileşikler antioksidan kapasitesini artırarak bağışıklığı güçlendirir. Ayrıca, yeşil çay niasin, riboflavin, folik asit, potasyum, magnezyum ve flor gibi önemli besin maddelerini içermekte.

Enerji veren kafein içeriği sayesinde yorgunluğun üstesinden gelmeye yardımcı olur. Kateşinler içeren yeşil çay, kılcal damarları güçlendirir ve aynı zamanda antioksidan özellik taşıdığı için radyasyona, mikroplara ve bakterilere karşı koruyucu etki sunar.

Yeşil çay, kilo verme sürecine yardımcı olur. Kateşinlerin yanı sıra, kafeinin termogenez etkisi ve yağ oksidasyonunu artırma özelliği, kilo kontrolünde önemli bir rol oynar.

Obezitenin önlenmesine katkıda bulunabilir. Azaltılmış besin alımıyla obezitenin gelişimini engelleyici bir etkisi vardır ve vücut yağının azalmasına yardımcı olabilir.

Yeşil çay, diş çürümelerini önlemekte etkili bir koruyucudur. Ağız kokusunu engellemek için kullanılabilir. Ağız içindeki bakterilerin dişlere yapışmasını ve çoğalmasını önleyerek diş çürümelerine karşı koruyucu bir etki sağlar.

Yeşil çay, kolesterol seviyelerinin düşmesine yardımcı olabilir. Kan şekerini düzenlemede etkilidir. Ayrıca, yeşil çayın vücut kütle indeksi (VKİ), bel çevresi ve LDL kolesterolün azalmasına katkıda bulunduğu bilinmekle birlikte kansere karşı koruyucu bir etkiye de sahip.