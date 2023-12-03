100 yaşını görmek isteyen bu besini tüketsin! Ömrünüze en az 15 yıl ekliyor

Her katılımcı beslenme alışkanlıklarına göre gruplara ayrıldı. Raporda, "Model, sağlıksız beslenme alışkanlıklarını uzun ömürlülüğü teşvik eden diyetlerle değiştiren 40'lı yaşlarındaki kişilerin yaşam beklentilerini neredeyse on yıl kadar uzatabildiklerini buldu" denildi.

"Bu değişiklik kadınlarda 10,8 yıllık, erkeklerde ise 10,4 yıllık bir artışla ilişkilendirildi."

Uzun ömürlü diyet nedir?





Bilindiği üzere; uzun ömürlü diyet, daha uzun ömür ve daha iyi bir sağlık sonuçlarıyla ilişkili beslenme kalıplarını ifade eder. Bu tür diyetler genellikle yaşa bağlı hastalık riskini azalttığı gösterilen belirli gıdaları ve yeme alışkanlıklarını içerir.

Uzun ömürlülük için beslenme faktörleri şunları içermektedir;

Bol miktarda meyve ve sebze tüketimi

Sağlıklı yağlar tüketimi

Dengeli protein alımı

İşlenmiş gıdaları ve şekeri sınırlama

Beslenme çeşitliliği

Tam tahıllı ürünler

Çalışmada, bu diyetin genellikle yaşam beklentisini arttırdığı ve kronik hastalık riskini azalttığı değerlendirilen Akdeniz diyeti şeklindeki beslenme kalıplarına çok benzediği belirtildi. Araştırmacılar, "Yeme alışkanlıkları ve yaşam tarzı iyileştirmelerinin uzun vadede sürdürülmesi zor olabilir ve birçok insan için yeme alışkanlıkları zamanla değişebilir" diye konuştular.

Tahıllar üç bölümden oluşmaktadır: Bunların başında ise kepek gelir (besin açısından zengin dış katman), embriyo (besin açısından zengin tohum embriyosu) ile ndosperm (embriyonun besin kaynağı olan ve nişasta açısından zengin olan).

İşte diyetinize ekleyebileceğiniz 5 sağlıklı tam tahıllı yiyecek;

Tam yulaf

Tam buğday

Tam tahıllı çavdar

Karabuğday

Tam arpa

Kuruyemiş Sağlıklı ve sağlığı destekleyen bir atıştırmalık arıyorsanız sağlıklı kuruyemişleri tercih etmelisiniz. Kuruyemişler büyük miktarda bitki bazlı protein sağlar ve aynı zamanda kalp-sağlıklı yağlar, temel vitaminler ve mineraller açısından da zengindir.

İşte diyetinize ekleyeceğiniz beş sağlıklı kuruyemiş;

Badem

Ceviz

Fıstık

Ceviz

Fıstık

Meyve ve sebzeler açısından zengin bir beslenmenin kalp hastalığı, kanser ve iltihaplanmanın yanı sıra diyabet riskini azalttığı gösterilmiştir. Özellikle bazı meyveler hastalıkların önlenmesinde oldukça etkilidir.

İşte diyetinize ekleyeceğiniz beş sağlıklı meyve;

Limon

Çilek

Portakal

Limon

Greyfurt