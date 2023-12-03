100 yaşını görmek isteyen bu besini tüketsin! Ömrünüze en az 15 yıl ekliyor
Nature Food dergisinde geçtiğimiz ay yayınlanan bir araştırma, daha sağlıklı bir beslenmenin hayat beklentisini 10 yıla kadar uzatabileceğini buldu. Çalışmada, 2006 yılında başlayan Birleşik Krallık Biobank araştırmasının parçası olarak diyetlerini kaydeden 467.354 kişiden elde edilen veriler incelendi.
Her katılımcı beslenme alışkanlıklarına göre gruplara ayrıldı. Raporda, "Model, sağlıksız beslenme alışkanlıklarını uzun ömürlülüğü teşvik eden diyetlerle değiştiren 40'lı yaşlarındaki kişilerin yaşam beklentilerini neredeyse on yıl kadar uzatabildiklerini buldu" denildi.
"Bu değişiklik kadınlarda 10,8 yıllık, erkeklerde ise 10,4 yıllık bir artışla ilişkilendirildi."
Uzun ömürlü diyet nedir?
Bilindiği üzere; uzun ömürlü diyet, daha uzun ömür ve daha iyi bir sağlık sonuçlarıyla ilişkili beslenme kalıplarını ifade eder. Bu tür diyetler genellikle yaşa bağlı hastalık riskini azalttığı gösterilen belirli gıdaları ve yeme alışkanlıklarını içerir.
Uzun ömürlülük için beslenme faktörleri şunları içermektedir;
Bol miktarda meyve ve sebze tüketimi
Sağlıklı yağlar tüketimi
Dengeli protein alımı
İşlenmiş gıdaları ve şekeri sınırlama
Beslenme çeşitliliği
Tam tahıllı ürünler
Çalışmada, bu diyetin genellikle yaşam beklentisini arttırdığı ve kronik hastalık riskini azalttığı değerlendirilen Akdeniz diyeti şeklindeki beslenme kalıplarına çok benzediği belirtildi. Araştırmacılar, "Yeme alışkanlıkları ve yaşam tarzı iyileştirmelerinin uzun vadede sürdürülmesi zor olabilir ve birçok insan için yeme alışkanlıkları zamanla değişebilir" diye konuştular.
Tahıllar üç bölümden oluşmaktadır: Bunların başında ise kepek gelir (besin açısından zengin dış katman), embriyo (besin açısından zengin tohum embriyosu) ile ndosperm (embriyonun besin kaynağı olan ve nişasta açısından zengin olan).
İşte diyetinize ekleyebileceğiniz 5 sağlıklı tam tahıllı yiyecek;
Tam yulaf
Tam buğday
Tam tahıllı çavdar
Karabuğday
Tam arpa
Kuruyemiş Sağlıklı ve sağlığı destekleyen bir atıştırmalık arıyorsanız sağlıklı kuruyemişleri tercih etmelisiniz. Kuruyemişler büyük miktarda bitki bazlı protein sağlar ve aynı zamanda kalp-sağlıklı yağlar, temel vitaminler ve mineraller açısından da zengindir.
İşte diyetinize ekleyeceğiniz beş sağlıklı kuruyemiş;
Badem
Ceviz
Fıstık
Ceviz
Fıstık
Meyve ve sebzeler açısından zengin bir beslenmenin kalp hastalığı, kanser ve iltihaplanmanın yanı sıra diyabet riskini azalttığı gösterilmiştir. Özellikle bazı meyveler hastalıkların önlenmesinde oldukça etkilidir.
İşte diyetinize ekleyeceğiniz beş sağlıklı meyve;
Limon
Çilek
Portakal
Limon
Greyfurt