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Ahvaz'da Hava Kirliliği, Ölümlerin Yüzde 20'sinden Sorumlu

Ahvaz'da ölümlerin her beşinden biri hava kirliliğine bağlı olarak gerçekleşiyor. Yetkililer sorun hakkında uyarıyor.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:44
Ahvaz'da Hava Kirliliği, Ölümlerin Yüzde 20'sinden Sorumlu

Ahvaz Hava Kirliliğinde Zirve Yapıyor

İran'ın güneybatısında yer alan Ahvaz kentinde her beş ölümden birinin hava kirliliği nedeniyle gerçekleştiği açıklandı. Huzistan eyaletinin merkezi olan bu kent, resmi haber ajansı IRNA'ya göre, sağlık alanındaki önemli bir sorunu gözler önüne serdi.

Yetkililerden Korkutucu Uyarı

Ahvaz Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Pejman Bakhtiyari Nia, düzenlediği basın toplantısında kentin hava kirliliği ile ilgili durumunu değerlendirdi. Nia, "Ahvaz'da her beş ölümden biri hava kirliliği ile ilişkilidir." diyerek bu sorunun ciddiyetine dikkat çekti.

Ölümler ve Etkileri

Son dört yılda Ahvaz'da hava kirliliğine bağlı olarak yılda ortalama bin ölüm gerçekleştiği bildiriliyor. Hava kirliliği nedeniyle kentin sağlığı tehdit altındayken, bu durum bölgedeki diğer şehirler için de uyarı niteliği taşıyor.

Hava Kirliliğinin Nedenleri

Ahvaz, Tahran ve İsfahan gibi büyük şehirlere kıyasla hava kirliliği açısından üçüncü sıradadır. Kentteki toz fırtınaları ve artan trafik yoğunluğu ile plansız şehirleşme, hava kirliliğinin başlıca sebepleri arasında yer alıyor.

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