Almanya'da Kalp Hastalıkları İçin Devrim Niteliğinde 'Kalp Kası Yamaları' Geliştirildi

Almanya’da Kalp Hastalıklarına Çözüm: Kalp Kası Yamaları

Almanya’da yapılan yenilikçi çalışmalar, kalp hastalıklarının tedavisinde devrim niteliğinde bir tedavi yöntemi sunuyor. Göttingen Üniversitesi Tıp Merkezi’ndeki bilim insanları, kandan alınan ve kök hücreye dönüşebilen "kalp kası yamaları"yla kalp hastalıklarının tedavi edilebileceğini ortaya koydu.

Deneyler ve Başarılar

Bilim insanları, bu tedavi yöntemini ilk etapta kalp yetmezliği yaşayan maymunlar üzerinde test etti. Ardından, 2021 yılında 46 yaşındaki bir kadın hastada uygulamaya geçildi. Kalp krizi sonrası kalp yetmezliği yaşayan bu hastanın kalbinin dış yüzeyine, 400 milyon hücreden oluşan 10 kas dokusu yerleştirildi.

Üç ay boyunca hastanın durumu stabil kaldı ve bu sürecin sonunda araştırmacılar, kalbe yerleştirilen kas yamalarının damarlar oluşturarak kalbe bağlandığını ve kalbin işlevini güvenle desteklediğini gözlemledi.

Amacı ve Geleceği

Bu kas dokularının, göğüste küçük bir kesiyle kalbin yüzeyine dikildiği belirtiliyor. Tedavi, kalp nakli ihtiyacını tamamen ortadan kaldırma amacı taşımıyor; bunun yerine kalp nakli bekleyen hastalara yardımcı olmayı hedefliyor. Aynı tedavi yöntemi, 14 hastaya daha uygulanacak, böylece daha fazla kişinin tedavi edilmesi planlanıyor.

Araştırmanın Önemi

Bu araştırmadan elde edilen bulgular, saygın "Nature" dergisinde yayımlandı. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, kalp hastalıkları dünya genelinde en büyük ölüm nedenlerinden biri olmayı sürdürüyor. Erken teşhislerin tedavi süreçlerinde ne kadar kritik olduğu ise bilim insanları tarafından vurgulanıyor.

Uzun yıllardır kök hücreler ve bu hücrelerden üretilen kas dokularının kalbe yerleştirilmesi üzerine yapılan denemeler sık sık düzensiz kalp ritmi, tümör oluşumu ve bağışıklık sistemi tarafından reddedilme gibi sorunlarla karşılaşıyordu. Ancak Almanya'daki bu yeni buluş, umut verici bir adım olarak dikkat çekiyor.