Anne adayları dikkat: Gebelik şekeri bebeğinizi nasıl etkiliyor? İşte belirtileri ve en etkili korunma yolları

Hamilelik döneminde ortaya çıkan gebelik şekeri, hem annenin hem de bebeğin sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Gebelik şekeri olan annelerin bebeklerinde obezite, tansiyon, kalp hastalığı ve diyabet riski artıyor. Gebelik şekeri, hamilelikte şeker metabolizmasının bozulması sonucu gelişen bir rahatsızlık. Gebelik şekeri tanısı konan anneler, gebelik boyunca ve sonrasında dikkatli olmalı. Çünkü gebelik şekeri, bebeğin büyümesini, gelişimini ve sağlığını etkileyebiliyor. O halde anne adayları nelere dikkat etmeli? İşte mutlaka bilinmesi gerekenler...

GEBELİKTE ŞEKER HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Hamilelikte şeker hastalığı, hamilelik hormonlarının insülin hormonunun etkisini azaltması sonucu oluşur. İnsülin hormonu, kan şekerini hücrelere taşıyarak enerjiye dönüştürür. Hamilelik hormonları, insülinin bu görevini engeller ve kan şekerinin hücrelere girmesini zorlaştırır. Böylece kan şekerinde birikme olur. Bu duruma gebelik şekeri denir.





Gebelik şekeri, hamilelik kiloları, ailede şeker hastalığı öyküsü, polikistik over sendromu, ileri yaş, hipertansiyon, daha önce büyük bebek doğurma, daha önce sebebi bilinmeyen düşük yaşama gibi faktörlerle ilişkilidir. Bu faktörler, gebelik şekeri riskini artırır.

GEBELİKTE ŞEKER HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hamilelikte şeker hastalığı, hamilelik öncesinde normal kan şekerine sahip olan kadınlarda, hamilelik sırasında kan şekerinin yükselmesi durumudur. Bu durum, hem annenin hem de bebeğin sağlığı için tehlikelidir. Hamilelikte şeker hastalığı belirtileri ise şunlardır:

Hamilelikte şeker hastalığı belirtileri, genellikle hamileliğin ikinci veya üçüncü trimesterinde kendini gösterir ve sıklıkla yorgunluk, aşırı susama ve sık idrara çıkma gibi semptomlarla kendini belli eder. Bazı durumlarda, hamile kadınlar hamilelikte şeker hastalığı belirtileri olarak bulantı, kusma veya ağız kuruluğu gibi şikayetlerle karşılaşabilirler.





Bu belirtiler, çoğu zaman hamilelikle ilişkilendirilen normal semptomlar olarak görülse de, eğer artarak devam ediyor veya diğer semptomlarla birleşiyorsa, gestasyonel diyabet belirtisi olabilir. Bunun yanı sıra, hamilelikte sık görülen enfeksiyonların artması da şeker hastalığının bir işareti olabilir.

Hamilelik sırasında, vücudun normalden daha fazla insülin üretmesi gerektiğinden, bazı durumlarda bu durum yerine getirilemez ve sonucunda hamilelikte şeker hastalığı ortaya çıkabilir. Hamilelikte şeker hastalığı, anne karnındaki bebeğin kan şekerini artırıyor ve bebeğin büyümesini, gelişimini ve sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Bu nedenle, hamilelikte şeker hastalığı belirtilerine dikkat etmek ve görülmesi halinde doktora başvurmak çok önemlidir.

HAMİLELİKTE ŞEKER HASTALIĞININ TEDAVİSİ NASILDIR?

Hamilelikte şeker hastalığı, hamilelik öncesinde normal kan şekerine sahip olan kadınlarda, hamilelik sırasında kan şekerinin yükselmesi durumudur. Bu durum, hem annenin hem de bebeğin sağlığı için tehlikelidir. Hamilelikte şeker hastalığı tedavisi ise şöyledir:

Hamilelikte şeker hastalığı tedavisinde, öncelikle kan şekerini normal seviyelerde tutmak için beslenme ve egzersiz programları uygulanır. Anne adayı, karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral dengesine dikkat ederek, kan şekerini yükseltmeyecek şekilde gıdalar tüketmelidir.





Ayrıca düzenli fiziksel aktivite yaparak, kan şekerini dengelemeye yardımcı olmalıdır. Bazı durumlarda, beslenme ve egzersize rağmen kan şekerini düşürmek mümkün olmayabilir. Bu durumda, insülin enjeksiyonu veya ağızdan alınan ilaçlar kullanılabilir.



Hamilelikte şeker hastalığı, anne karnındaki bebeğin gelişimini ve sağlığını olumsuz etkileyebilir. Hamilelikte şeker hastalığı olan annelerin bebeklerinde, şu sorunlar görülebilir:

* Doğumdan sonra solunum zorluğu yaşama

* Aşırı kilolu veya iri bebek olma

* Doğumsal anomaliler geliştirme

* Doğum travması veya omuz takılması yaşama





* Doğum sonrası kan şekeri düşmesi, sarılık, kalsiyum eksikliği gibi sorunlarla karşılaşma

* Anne karnında ani ölüm riski taşıma

* İleride şeker hastalığına yakalanma riski artma