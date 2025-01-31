Antalya'da Whipple Ameliyatı ile Kanser Hastasına Hayat Verildi

Antalya'da Hayat Kurtaran Operasyon: Whipple Ameliyatı

Antalya Şehir Hastanesi'nde, 62 yaşındaki hasta, safra yollarında tespit edilen kanserli tümör nedeniyle ileri düzey cerrahi operasyon olan "whipple" ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Yılmaz Soysal, sarılık şikayetiyle hastaneye başvurduğunda, yapılan tetkikler sonucunda safra yolları kanseri teşhisi konuldu. Hastaya, gastroenteroloji ekibi tarafından Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERCP) uygulandı. Bu işlem, safra kesesi, safra kanalları ve pankreas kanalındaki sorunları teşhis etmek ve tedavi etmek amacıyla gerçekleştirildi.

Ameliyata hazırlanan hastaya, Genel Cerrahi Kliniği hekimleri Dr. Aydın Dinçer ve Dr. Hasan Özkan tarafından, gelişmiş yetenek ve deneyim gerektiren whipple ameliyatı uygulandı.

Uzun süren operasyonun ardından hasta, şikayetlerinden tamamen kurtularak sağlığa yeniden kavuştu. Dr. Aydın Dinçer, bu tür operasyonların sayılı merkezlerde yapılabildiğini belirtti ve başarılarından duyduğu mutluluğu ifade etti.

Dinçer, "Whipple prosedürü olarak bilinen ileri düzey cerrahi operasyonu başarıyla gerçekleştirdik. Bu süreç, sadece bir tıbbi başarı değil, aynı zamanda güçlü bir ekip çalışmasının ürünüdür." şeklinde konuştu.

Ayrıca, ameliyat sürecinin ve sonrasında hastanın hızlı iyileşmesinde de fedakar hemşirelerin gösterdiği özverili bakımın kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Doktor Dinçer, multidisipliner ekip çalışmasının önemini bir kez daha gördüklerini ve hastayı sağlığına kavuşturmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Antalya Şehir Hastanesi'nde safra yollarında kanserli tümör tespit edilen 62 yaşındaki hasta, ileri düzey cerrahi operasyon olan "whipple" ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Aydın Dinçer (sol4) operasyonun önemini anlattı.

Antalya Şehir Hastanesi'nde safra yollarında kanserli tümör tespit edilen 62 yaşındaki hasta, ileri düzey cerrahi operasyon olan "whipple" ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Aydın Dinçer (sol4) operasyonun önemini anlattı.