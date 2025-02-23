Aşı Olun Çağrısı: Uzmanlar Önlenebilir Hastalıklar İçin Uyarıyor

Uzmanlar, aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı aşı olunması gerektiğini vurguluyor. Sağlık risklerine karşı toplum sağlığı için aşılamanın önemi artıyor.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 12:06
Aşı Olun Çağrısı: Uzmanlar Önlenebilir Hastalıklar İçin Uyarıyor

Aşı Olun Çağrısı: Uzmanlar Önlenebilir Hastalıklar İçin Uyarıyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Firdevs Aksoy, son 1,5 ayda tetanostan ve geçtiğimiz hafta çok genç bir hastayı meningokoksik menenjitten kaybettiklerini belirterek, "Bu kişilerin aşıyla korunabilir hastalıktan ölmeleri bizi çok daha fazla üzen bir durum oldu." dedi.

Aşılamanın Önemi

Aşının, önlenebilir hastalıklar açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Aksoy, belirli risk gruplarının aşılanması gerektiğinin altını çizdi. "Aşılanmadıkları zaman hastalanmakla kalmayıp, toplum sağlığını da tehdit ediyorlar," şeklinde konuştu.

Uzmanların Uyarısı

Enfeksiyon hastalıkları uzmanları olarak konunun ciddiyetine dikkat çeken Aksoy, "Önlenebilir bir hastalıktan dolayı bize geldiklerinde üzülüyoruz. Tedavi edilemeyen ve geç gelen hastalar, kalıcı sekellerle karşılaşabiliyor." ifadelerini kullandı.

Aşılama Önerileri

Uzuv kayıplarına yol açabilen durumların yaşanabileceğini belirten Aksoy, "Aşı ile korunması gereken kişilerde aşıları şiddetle öneriyoruz. Aşının yapılması elzem!" dedi. Özellikle 65 yaş üstündeki tüm erişkinlere pnömokok aşısını öneriyoruz. Influenza aşısının da 65 yaş üstü için rutin hale getirildiğini aktardı.

Toplum Sağlığına Dikkat Edilmeli

Aşı reddinin toplum sağlığını olumsuz etkilediğini vurgulayan Aksoy, "Geçen hafta 33 yaşında bir hastamız meningokoksik menenjitten kaybedildi. Kendisi umreye gidecekti ama aşı olmaktan kaçındı." açıklamalarında bulundu. Hastanın hemen entübe edildiğini ve aşılanmamasının sonuçlarının ne kadar ciddi olabileceğini belirtti.

Dr. Aksoy, aşıyla önlenebilir hastalıklarda bireysel sorumluluğun önemine değinerek, "Aşı olmamak, sadece kişiyi değil, çevresindeki insanları da riske atıyor. Bu nedenle aşılanma konusunda bilinçli davranmak gerekli." dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Dr....

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Firdevs Aksoy, AA muhabirine, aşılanmanın, önlenebilir hastalıklar açısından çok önemli olduğunu söyledi.

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