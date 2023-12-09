Az uyku bana yeter diyenler pişman olacak! Bu sürenin altındaki uyku kalp krizi yaratıyor

Az uyku bana yeter diyenlere uyarılar geldi. Uzman doktorlardan gelen bilgiler üzerine 5-6 saatten az uyuyanların kalp hastalıklarına yakalanma riskinin yüksek olduğu bilgisi verildi.

Az uyku bana yeter diyenler pişman olacak! Bu sürenin altındaki uyku kalp krizi yaratıyor
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Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Turan Atay, uyku düzeninin hayat kalitesini etkilediğini savunurken günde 5-6 saatten az uyuyanları ise uyardı. Yaptığı açıklamalarda günümüzde uyku sorunlarının önemli ölçüde arttığına değinerek kapalı ortamlarda yapay ışık nedeniyle uyku zamanının geldiği ipuçlarının karanlık ve aydınlık arasındaki fark olduğunu belirtti.

UYKU SÜRESİ DOĞUŞTAN BELİRLENİR

Yeterli uyku süresinin ne kadar olduğu sorularına yanıt aranırken Atay, ihtiyaç duyulan sürelerin yaşa göre farklılık gösterdiğine değindi. Yeni doğan bebekler günde 16-18 saat uyurken sadece ihtiyaçlarını karışlanması için uyanır. Yaşlılarda ise gece uykusu azalırken gündüz kestirmelerinde artış görülür. Erişkinlerde ise rüya dönemi toplam uyku süresinin dörtte birine denk geldiğini gördü.

Uykunun tekdüze gelmesiyle dört farklı şekil oluşurken bu düzenin korunmasıyla yaşam kalitesinin en az süresi kadar önemli olduğunun altını çizdi.

uyku

Ne kadar uzun süre uyunursa uyunsun eğer uykunun kalitesi kötüyse güne dinlenmiş ve tazelenmiş olarak başlamanın, günlük işlevleri eksiksiz ya da uygun biçimde sürdürmenin mümkün olmayacağına dair bilgiler verilirken önemli olanın uzun uyku değil kaliteli uyku olduğunun altını çizdi.

uykusuzluğun gerginliğe, tahammül gücünün azalmasına, çabuk sinirlenme ve öfkeye, motivasyon eksikliğine, günlük işlev ve ödevleri yerine getirmede isteksizliğe, depresyona yol açarken bununla beraber mental işlevlerin yavaşlamasında da etkili olur. 

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