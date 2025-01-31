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Bakan Memişoğlu'ndan Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu: Engelleyici Unsurlar Önemli

Bakan Memişoğlu, Yunus Emre Devlet Hastanesi Erişkin Arındırma Merkezi açılışında bağımlılıkla mücadelede toplumun önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 14:34
Bakan Memişoğlu'ndan Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu: Engelleyici Unsurlar Önemli

Bakan Memişoğlu'ndan Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yunus Emre Devlet Hastanesi Erişkin Arındırma Merkezi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, "Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı"nın herkes tarafından sahiplenilmesi gerektiğini belirterek, işin toplumsal bilince dayandığını vurguladı.

Eylem Planında Toplumsal Sahiplenme

Bakan Memişoğlu, bağımlılıkla mücadelede toplumun rolünün kritik olduğunu ifade ederek, "Bu eylem planını herkesin sahiplenmesi ve bu eylem planına göre paydaşların gereğini yapması gerekiyor ama öncelikli olarak toplumun ve bunu kullanma aşamasına gelmeden engelleyici unsurların ön plana geçmesi lazım"

Eskişehir Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Eskişehir Sağlık Yöneticileri Toplantısı" sonrası açılışına katılan Memişoğlu, merkezin bağımlılıktan kurtulmak isteyenler için "şifa verecek ve onların yeniden yaşama tutunmalarını sağlayacak çok özel bir yer olduğunu" söyledi.

Engelleyici Unsurlar Ön Planda

Merkezin bağımlılıktan temizlenme ve yaşamayı öğrenme alanı olarak tanımlandığını vurgulayan Memişoğlu, "Zor bir yer. Bağımlı olmadan önceki alan kolay. Bağımlı olduktan sonra temizlenmek destek gerektiriyor" dedi. Ayrıca, bağımlılıkla mücadelede öncelikli hedeflerinin bağımlılığı başlamadan engellemek olduğunu belirtti.

Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Önemi

2024-2028 Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı'nın hayata geçtiğini hatırlatan Memişoğlu, "Sigara içme oranları, özellikle genç ve kadınlarda artma eğiliminde. Türkiye, akciğer kanseri konusunda en fazla olan ülkelerden biridir" ifadesini kullandı. Gençlere yönelik yaptığı uyarılarda ise elektronik sigaraların bağımlılığın ilk adımı olduğunu vurguladı.

Toplumun Koruyucu Rolü

Madde ve bağımlılığın topluma yönelik bir kimyasal saldırı olarak görülmesi gerektiğini söyleyen Memişoğlu, "Bundan gelir elde etmek isteyenler, bu durumu finans kaynağı olarak görerek toplumu zehirliyor" şeklinde konuştu.

Modern Sağlık Hizmetleri

Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde son yıllarda kaydedilen ilerlemeleri anlatan Memişoğlu, "Dünyanın en iyi sağlık hizmetini veriyoruz" dedi.

Açılışta Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da konuşmalar yaparak, bağımlılıkla mücadelenin önemine değindiler. Ayrıca, protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek, merkezin hizmete girmesi kutlandı.

Bakan Memişoğlu, açılış sonrası AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), bir dizi program için geldiği Eskişehir'de, Odunpazarı...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), bir dizi program için geldiği Eskişehir'de, Odunpazarı ilçesindeki Yunus Emre Devlet Hastanesi Yetişkin Arındırma Merkezinin açılışına katıldı. Programda, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy (sol 3), AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez (sağ 3), AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan (sağ 2), AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu (sağ), AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak (sol 2) ile İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici (sol) de yer aldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), bir dizi program için geldiği Eskişehir'de, Odunpazarı...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), bir dizi program için geldiği Eskişehir'de, Odunpazarı ilçesindeki Yunus Emre Devlet Hastanesi Yetişkin Arındırma Merkezinin açılışına katıldı. Programda, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy (sol 3), AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez (sağ 3), AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan (sağ 2), AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu (sağ), AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak (sol 2) ile İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici (sol) de yer aldı.

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