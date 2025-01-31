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Bakan Memişoğlu'ndan Kütahya'da Sağlık Hizmetleri Açıklamaları

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kütahya'da açılışı yapılan diş hekimliği fakültesinde Türkiye'nin sağlık başarısını vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 17:53
Bakan Memişoğlu'ndan Kütahya'da Sağlık Hizmetleri Açıklamaları

Bakan Memişoğlu'ndan Kütahya'da Önemli Açıklamalar

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülsüm Güral Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi'nin açılış töreninde önemli mesajlar verdi. Memişoğlu, Türkiye'nin son 20 yılda sağlık hizmetleri açısından dünyanın en iyi ülkelerinden biri haline geldiğini belirtti.

Sağlıkta Dönüşüm

Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımızın desteğiyle, sağlık hizmeti, altyapısı ve insan gücü anlamında Türkiye, son 20 yılda dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunabilen ülkesi haline geldi" dedi. Açılışta duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan, bu kurumun toplum için önemli bir örnek teşkil edeceğini vurguladı.

İyilik ve Bilim Vurgusu

Temanın iyilik, doğruluk ve barış medeniyeti olduğunu belirten Memişoğlu, herkesin bu sorumluluğun farkında olması gerektiğini söyledi. Gençlerin, açılan yolda ilerleyerek Türkiye'yi daha da güçlü bir ülke haline getireceğini vurguladı.

Sağlık Alanında İleri İhtiyaçlar

Bakan, Türkiye’nin sağlık alanında önemli bir konuma ulaştığını dile getirerek, "Hedefimiz, sağlık bilgilerini üretip, teknolojilere yönlendirmek ve sürdürülebilir bir hale getirmek" şeklinde konuştu. Ayrıca, bilgi üretiminin önemine dikkat çekti.

Altyapı ve Başarılar

Memişoğlu, İstanbul'da 1973-2010 yılları arasında 100 yatak üstünde hiçbir kamu hastanesi yapılmadığını aktararak, "Biz, sadece 5 yılda 28 hastane yaptık, en küçüğü 400 yataklı" dedi. Bu sürecin, devletin ve milletin gücünün bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Önemli Açılış Törenine Katılım

Törene, Kütahya Valisi Musa Işın, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Adil Biçer, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş gibi önemli isimler katıldı.

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