Bakan Memişoğlu'ndan Sağlıkta Devrim Vurgusu: Koruyucu Sağlık ve Aile Hekimliği Öne Çıkacak

Türkiye Sağlık Sisteminde Dönüşüm Başlatıyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya'da düzenlenen 11. Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER) Ulusal Kongresi'nde ülkemizin sağlık alanındaki hedeflerini açıkladı. Memişoğlu, Türkiye'de koruyucu sağlık ve temel sağlık hizmetleri konularının ön plana çıkacağını vurgulayarak, 'Hastalık bakanlığından çok Sağlık Bakanlığı tarafını önemsemeye çalışıyoruz' dedi.

20 Yılda Sağlıkta Büyük İlerleme

Türkiye’nin sağlık sektörü son 20 yılda önemli bir konuma geldiğini belirten Memişoğlu, ülkemizin sağlık hizmeti sunumunda dünya genelinde örnek gösterilen bir ülke olduğunu sözlerine ekledi. Bugün Türkiye'nin, sadece kendi vatandaşlarına değil, dünyadan birçok hastaya da yüksek kaliteli tedavi sunma kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

Aile Hekimliği Sağlığın Temel Taşı

Memişoğlu, aile hekimliği uygulamalarının insanların sağlığa erişiminde kritik bir rol oynadığını belirtti. Aile hekimliğinin Türkiye sağlık sisteminin kalbi olduğunu kaydeden Bakan, aile hekimlerinin sağlık hizmetlerinin en önemli bileşeni olduğunun altını çizdi.

Akıllı İlaç Kullanımına Önem Vurgusu

Bakan, sağlık sisteminin en önemli meselelerinden birinin hastalık sigortası sistemi olduğunu da vurguladı. Dezenformasyon ve yanlış algı yönetimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Memişoğlu, 'Doğru ilaç, etkin ilaç, uygun ilaç kullanma konusunda toplumsal olarak akıllı ilaç uygulamalarını teşvik etmemiz gerekiyor' dedi.

Küresel Sağlıkta Etkin Rol Oynamak

Kongrede, Türkiye'nin yalnızca kendi insanına sağlık hizmeti sunan bir ülke olmadığını belirten Memişoğlu, 'Bugün Avrupa'nın bazı ülkelerinde çökmüş sağlık sistemleri bizim kapımızdan hastaların gelmesine neden oluyor' diyerek Türkiye'nin sağlık sektörü olarak dünya çapında etkin rol oynama hedefini tekrarladı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Hedefimiz sadece Türkiye değil, dünyanın sağlık sisteminde de etkin rol alabilecek bir yapı oluşturmaktır” şeklinde konuşarak, Türkiye’nin sağlık sektöründeki ulaşılabilirlik ve kalite anlamında tüm dünyaya örnek olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen 11. Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER) Ulusal Kongresi'ne katılarak, konuşma yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen 11. Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER) Ulusal Kongresi'ne katılarak, konuşma yaptı.