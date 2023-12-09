Balığın yanına iyi gider diyorduk yanılmışız! Asla birlikte yenmemesi gerekiyormuş!

Balığın yanında olmazsa olmaz olarak tüketilen roka için uzmanlardan uyarı geldi. Akşam yemeğinde balık tüketenlere artık roka eşlik etmeyecek.

Balığın yanına iyi gider diyorduk yanılmışız! Asla birlikte yenmemesi gerekiyormuş!
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Çocukların gelişii ve sağlıklı hafıza için balık tüketimi önerilirken dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. Balık yemeklerinin yanına roka konulurken bu duruma karşılık uzmanlar uyarılar da bulundu.

BALIĞIN YANINDA ROKA YENİLMEMELİ

İnsan vücudunda büyük öneme sahip olan vitamin ve minerallar demir ve kalsiyumla ön planda tutulurken rokada ise bol miktarda demir bulunuyor. Yalnızca 100 gram roka yiyen birinde 1,5 mg demir vücuda girmektedir. Balıklar ise kalsiyum açısından zengin olurken bu ikilinin aynı anda tüketilmesi riskleri doğurur.

balık roka

Demir ve kalsiyum besinlerinin beraber tüketilmemesi gerekirken aynı zamanda roka ve balıkta aynı anda yenmemesi gerekir. Rokada yer alan yüksek demir ve balıktaki kalsiyumla beraber büyük oranda düşüş yaşanır kılçıkla beraber tüketilen balıklar kalsiyum vücut rafatında alınır. 

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