Banyodaki en pis yer ortaya çıktı! Temizlenmezse cilt hastalıklarına maruz bırakıyor

Duş başlıkları etrafa mikrop yayıyor olabilir. Mikrop yayması nasıl önlenmeli? İşte merak edilen detaylar haberimizde.

Banyodaki en pis yer ortaya çıktı! Temizlenmezse cilt hastalıklarına maruz bırakıyor
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Duş başlıklarında zararlı bakterilerin olabileceği araştırmalar sonucunda ortaya çıktı. Duş başlıkları nasıl temizlenmelidir? Tüm detaylar haberimizde.

DUŞ BAŞLIKLARI ETRAFA MİKROP YAYIYOR OLABİLİR!

Colorado Üniversitesi, duş başlığının zararlı bakteriler barındırdığı konusunda araştırmalar yapmaktadır. 656 evde armatürler temizlendi. Duş aldıkları esnada birçok bakterinin bulunduğu ortaya çıktı.duş

Araştırma sonucunda bu bakterilerin zararlı olmadığı ortaya çıktı. Akciğer hastalığına bağlı olan patojen Mycobacterium bakterilerinin bulunduğu belirlendi. Metal duş başlıkları plastiklerden daha fazla bakteri barındırmaktadır. Duş başlığının temiz olması önemlidir.

Ne sıklıkla ve suyun ne kadar sert olduğuna bağlı olarak temizlik yapılmalıdır. Su minareli çoksa sık temizlik yapmanız önerilmektedir.

Duş başlık borusuna lastik bant takıp plastik poşeti duş başlığı tamamıyla kapanacak şekilde sarıp içerisine sirke doldurun. Lastikle boruyu sabitleyin. Gece süresince sirkede bekletmelisiniz. Nikel ya da diğer kaplamalarsa 30 dakika bekletilmesi önerilmektedir. Sirkeli poşet çıkarılınca yumuşak fırça ile fırçalayın. Sirkeyle tekrar temizleyin. Tekrar suyu açtığınızda kirli olmadığını gözlemleyeceksiniz.

Krom ve saten nikel kaplamalar lekeler için daha iyidir. Hızlı temizlenir.

Damlatma, sızıntı yapmasına engel olun.

Yumuşak fırçalarla temizlik yapılmalıdır.

Su az geliyorsa düşük basınçtadır demektir. Kireçleri temizleyerek sorunu çözebilirsiniz.

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