Bebek gibi cildin sırrı bunda! Siyah nokta sivilce ne varsa söküp atıyor

Bunu yapanların cildi mermer gibi oluyor! Tüm detaylar haberimizde.

Bebek gibi cildin sırrı bunda! Siyah nokta sivilce ne varsa söküp atıyor
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Uzman isim sırlarını tek tek anlattı! Cildiniz mermer gibi olsun istiyorsanız bunu yapın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MERMER GİBİ CİLDE SAHİP OLMANIN YÖNTEMLERİ

Prof. Dr. Canan Karatay cilt güzelliği ile ilgili soruların soruları yanıtladı ve sırlarından bahsetti. Karatay cildiyle ilgili şu sözleri söyledi; 'Yeşil kalıp sabun. Senelerdir bunu kullanıyorum. Amerika'da da gelen gidenlerden hep bunu istedik. Şöyle anım var. Bir arkadaşımın kız kardeşine onkoloji tedavisi uygulanıyordu, meme kanseri oldu. Kemoterapi esnasında ayak ve ellerinde yaralar oluştu. Amerika'da her şey deneniyordu. Konuşurken yeşil kalıp sabun önerdim, Elazığ'dan saf zeytinyağlı sabun geldi. Kimyasallar kesildi ve o sabun kullanıldı. 

zeytinyağlı sabun faydaları

15 gün içinde ellerinde hiçbir şeyi kalmadı. Bu şekilde popüler oldu. Sonra misafirliğe giderken Amerikalılar benden hep bunu istedi. Bu da böyle bir anıydı.' Zeytinyağı sabunu doğal içeriklidir ve kimyasal içermediği için daha iyi temizlik yapar. Zeytinyağı doğal bir nemlendirici olduğu için sabunu da cildi nemlendirir, yumuşatır ve kuruluğu engeller. Ciltteki serbest radikallerle savaşacak antioksidanlar içerdiği için yaşlanma belirtilerine karşı cildi korur. Zeytinyağlı sabun doğal antiseptik özelliklere sahip olduğu için akne, sivilce gibi problemlere yardımcı olur. Zeytinyağlı sabun ciltteki iltihaplanmayı azalttığı için egzama belirtilerini azaltabilir. 

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