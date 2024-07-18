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Böbrek taşı olanların kurtarıcısı bulundu! Tek besinle böbrek rahatsızlıklarına son

.Son yıllarda sağlık endişeleri nedeniyle sofralarda yaygınlaşan semizotu, sıcaktan soğuğa pek çok farklı lezzetle karşımıza çıkıyor ve gerçek bir şifa kaynağı olarak tanımlanıyor. İşte semizotunun sağlık üzerine etkileri..

Yayın Tarihi: 18.07.2024 19:09
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 19:09
Böbrek taşı olanların kurtarıcısı bulundu! Tek besinle böbrek rahatsızlıklarına son

Kendine has ekşi ve tuzlu tadı olan bu bahar sebzesi Orta Asya'ya özgü olup, Avrupa ve Asya'da da yaygın olarak tüketilmektedir. Beslenme ve diyet uzmanı Şengül Sangu Talak, semizotu'nun 10 önemli faydasını sıraladı..

KALBİ KORUR

Semizotu doymamış yağ asitleri açısından zengin olup, özellikle de mega-3 yağ asitleri, alfa-linolenik asit, EPA, DHA, glutatyon, glutamik asit, aspartik asit gibi özelliklerin kalp-damar sağlığını koruyucu etkileri vardır.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Zengin içeriği sayesinde kötü kolesterolün düşürülmesinde ve kan basıncının dengelenmesi konusunda önemli rol oynar.

HASTALIKLARDAN KORUR

semizotunun faydaları

Bakteri ve mantar üremesi durumuna karşı koruyucu etkisi vardır, dolayısıyla vücudu hastalık yapıcı mikroorganizmalardan korur.

BÖBREKTEKİ KUM VE TAŞI DÖKER

Beslenme uzmanı Şengül Sangu Talak, semizotu hakkında yaptığı açıklamasında "Araştırmalar semizotunun idrar söktürücü ve detoksifiye edici özelliklere sahip olduğunu, böbreklerdeki kum ve taşları uzaklaştırdığını, kızıl humma ve hemoroit sorunları üzerinde olumlu etkisi olduğunu göstermiştir." ifadelerini kullandı.

KABIZLIĞI ÖNLER

Diyet lifi bakımından zengindir, kabızlığı önler, bağırsakları harekete geçirir, kabızlık çekenler için rahatlatıcı bir bahar yemeğidir.

YORGUNLUK VE DEPRESYONA İYİ GELİR

İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde günümüzün en yaygın rahatsızlıkları arasında yer alan yorgunluk, halsizlik ve depresyonun önlenmesine de yardımcı olabiliyor. Bilişsel işlev ve büyüme gelişimi destekler.

FORMDA KALMAYA YARDIMCI OLUR

semizotunun faydaları

Semizotu düşük kalorilidir, kan şekeri seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olur ve sağlığın korunmasına yardımcı olabilir.

CİLDİ VE GÖZLERİ KORUR

Semizotu, cilt kuruluğu gibi sorunlara karşı etkili olduğu gibi, içerdiği A vitamini sayesinde göz problemlerinin de önlenmesine yardımcı olabilir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Semizotu. A, B1, B2, B6, C, E gibi vitaminler, niasin, nikotinik asit, beta-karoten, riboflavin, folik asit ve özellikle K, Ca, It mineralleri Fe, Mg, Na, P, Cu, Zn ve Mn açısından zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirmeye destek olur.

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