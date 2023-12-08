Bu çorbanın her kaşığında şifa var: İşte hasta etmeyen çorba tarifi

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ŞİFALI ÇORBA TARİFİ

Prof. Dr. Canan Karatay şifalı çorba tarifini paylaştı. Karatay'ın şifalı çorbasını yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 1.5 kilo buğday unu, 500 gram kuru soğan, 500 gram kırmızı biber, 1 kilogram domates, 1 kilogram süzme yoğurt, 1 demet maydanoz, 1 demet dereotu, 1 demet reyhan, 1 demet fesleğen, 2 tatlı kaşığı kristal kaya tuzu, 1 bağ tarhana otu. İlk olarak soğan ve domateslerin kabukları soyulduktan sonra küp küp doğranır ve biberlerin içi çıkartılarak yıkanır. Mayısdanoz, dereotu, reyhan ve fesleğen iyice yıkanır.





Doğranmış soğan, domates, biber, tarhana otu bir tencerede orta ateşte pişirilir. Bütün malzemeler iyice piştikten sonra tarhana otu çıkarılır ve pişen karışım yoğurma kabına alınır. Malzeme soğuduktan sonra üstüne un ve süzme yoğurt eklenir ve yoğurulur. Doğranan maydanoz, dereotu, reyhan, fesleğen eklenir. Daha sonra iyice yoğurulur. Hamurun üstüne un serpilir ve pamuklu bir bezle üstü örtülür. Beş gün boyunca her gün 1 çay bardağı un eklenir ve yoğrulur. Her yoğurma işlemi sonrasında üstüne un serpilir ve kapatılır. Beşinci gün sonunda hamurun ekşimesi için iki gün daha aynı işlem yapılır ve tuz eklenir. Bütün süreçler sonrasında hamur kuru ve serin bir yerde kurutulur. Kurumuş hamur parçaları ufalanır. İki gün kuruyan hamur daha sonra çekilme durumuna geçer. Ufalanmış tarhanalar mutfak robotunda veya el yardımıyla ufalanır. Kuruyan hamur bir süre daha serin bir ortamda bekletilir ve bez torbaya koyularak saklanabilir.