Bu karışımdan her gün bir bardak içen göbek çevresindeki fazlalıklarından kurtuluyor

Bu karışımı her gün tüketenin göbeğinde yağ kalmıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÖBEK YAĞLARINDAN KURTULMA YÖNTEMLERİ

Bölgesel yağlanma hem estetik görüntü açısından hem sağlık açısından insanları epey zor durumlara sokabiliyor. Kronik hastalığınız yoksa ve hamile değilseniz ya da emzirme döneminde değilseniz elma sirkeli karışım tüketerek göbek yağlarınızdan kurtulabilirsiniz. Bir yemek kaşığı elma sirkesi ile bir tatlı kaşığı bal bir bardak suyun içine eklenerek her sabah aç karnına tüketilir. Sirkenin içinde bulunan asidin faydaları uzmanlar tarafından sık sık dile getirilirken kilo problemlerinin de önüne geçiyor.





Aynı zamanda kilo verme süreçlerinde koşu yapmak yerine tempolu yürüyüş yapmayı da tercih edebilirsiniz. Düz yürüyüşlerin yeterli olmadığı sık sık vurgulanırken 30 dakikalık tempolu yürüyüş yapılması öneriliyor. Bu süreç içinde tempolu yürüyüşle 200 kalori yakmak mümkün oluyor ve 1 saat tempolu yürüyüş yaparak 400 kalori yakabiliyorsunuz. Tempolu yürüyüş yaparken ara vermezseniz daha hızlı şekilde kilo verebilirsiniz. Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalara göre tempolu yürüyüşü zayıflamak için yapıyorsanız bunu her gün yapmanız gerekiyor. Haftanın üç günü egzersiz yapılması gerektiği de sık sık vurgulanıyor. Her gün 1 saat yürüyüş ve üç gün egzersizle zayıflama süreçlerinizi hızlandırabilirsiniz. Sağlıklı beslenmeyi de alışkanlık haline getirirseniz 1 ay içinde 7 kilo verebilirsiniz.