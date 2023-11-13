Bu meyveyi yiyen hastanenin önünden bile geçmiyor! Akla gelen tüm hastalıkları iyileştiriyor

Hünnap meyvesinin mucizevi faydalarıyla tanışan 76 yaşındaki Ferhat Çolak, 8 yıldır doktor görmemesinin sırrını bu meyvede buldu. Hünnap, antioksidan içeriği sayesinde sağlık iksiri olarak öne çıkıyor. Ferhat Çolak, Güdül ilçesinde 150'den fazla hünnap ağacı dikerek meyveyi ilçede bir gelir kaynağı haline getirdi. Geçtiğimiz yıl İlçe Tarım ve Güdül Belediyesi'nin ortak dağıttığı 8 bin hünnap fidanı sayesinde bölge, Türkiye'nin hünnap merkezi olma yolunda ilerliyor. İşte detaylar...





HÜNNAP MEYVESİNİN MUCİZEVİ FAYDALARI 8 YILDIR DOKTOR YÜZÜ GÖRMÜYOR

Hünnap meyvesinin sindirim sistemine faydalı lifli yapısıyla bilinen Çolak, aynı zamanda kan şekerini dengeleme özelliği sayesinde şeker hastalarının da rahatlıkla tüketebileceğini vurguluyor. Meyvenin bakımının kolay olduğunu ve sadece toplamasının zor olduğunu belirten Çolak, herkesin bu meyveyi yetiştirmesini tavsiye ediyor.

Özellikle hünnap meyvesinin tüketimiyle Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların riskinin azaldığına dikkat çeken Çolak, günlük 2-3 kilogram hünnap tüketerek kendi sağlığını destekliyor. Ancak, bu yıl iklim değişiklikleri nedeniyle rekoltenin düştüğünü belirten Çolak, geçen yıl 1 ton meyve toplarken bu yıl sadece 300 kilogram hasat yapılabildiğini ifade ediyor. Bu duruma rağmen, hünnap satışlarının oldukça iyi olduğunu ve üretimin aile bütçesine önemli katkılar sağladığını belirtiyor. İşte diğer ayrıntılar...





Güdül ilçesindeki yaklaşık 40 bin hünnap ağacından senelik 40 ton meyve toplandığını belirten Ferhat Çolak, bu meyvenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurguluyor. Kendisi 8 yıldır doktora gitmeyen Çolak, her gün kilolarca hünnap tüketerek bu meyvenin tüm hastalıklara ilaç olduğuna inanıyor. Güdül'ü Türkiye'nin hünnap merkezi yapma hedefine odaklanan Çolak, hünnapın şifa veren özelliklerini anlatıyor.

Hünnap meyvesinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, C vitamini açısından zengin olduğunu ve bu sayede günlük C vitamini ihtiyacını karşıladığını belirten Çolak, hünnapın antioksidan deposu olduğunu vurguluyor. Antioksidan içeriği ile kansere karşı koruyucu etkisi bulunan hünnap, yaşlanma belirtilerini azaltırken kaliteli bir uyku sağlamaya da yardımcı oluyor.

Hünnapın lif içeriğinin sindirimi düzenlediğini, kabızlığa karşı etkili olduğunu ve kalp hastalıkları riskini azalttığını belirten Çolak, ayrıca diyabet, sarılık, yara ve ülser tedavisinde de kullanılmasının önerildiğini ifade ediyor. Ancak, hünnap tüketiminde abartıya kaçılmaması gerektiğini ve aşırı tüketimin gaz sorununa, kan şekerinin yükselmesine ve rahatsızlıklara neden olabileceğini de hatırlatıyor.