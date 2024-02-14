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Bunları yapmak cildi mahvediyor! Güzelliğine düşkün olanlar hemen bu hatadan dönsün

Vücut proteinin yüzde 30'unu oluşturan kas, kemik, eklem ve bağ dokuları üzerinde güç esneklik ile sağlamlığıyla beraber vücutta kolajenin önemi vurgulandı. İşte vücudunuzdaki kolajeni azaltan durumlar haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 19:11
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 19:11
Bunları yapmak cildi mahvediyor! Güzelliğine düşkün olanlar hemen bu hatadan dönsün

Sigara alkol tüketimi çok fazla tüketilmesinde şeket tüketiminde gençlik iksiri olarak bilinen kolajeni azaltan nedenlerin başında yer alır. Diyetisyen Cemre Balkan, sağlıksız beslenme, C vitamini eksikliğine değinirken kolajeni yaş almayla beraber azaldığını belirterek uygulanması gereken yöntemlere değinildi.

SAĞLIKSIZ BESLENME KOLAJENİ AZALTIYOR
Kolajen azalırken cilt üzerindeki selülit, kırışıklık ve kuruluğun yaşanmasıyla beraber Cemre Balkan, kolajen içeren besinleri tüketmek cilt üzerinde vücuda alınmasıyla yaşanır. Sindirim ve proteinleri sentezler doğru beslenme planı ile kolajen üretimi desteklerken sağlıklı diyet vücudun kolajen üretimi yaşanır.
kolajen azalması
A,C vitamini, bakır, prolin ve glisin kolajen oluşumunda etkili olurken yaşlanmayla beraber doğal olarak kolajen kaybı yaşanır. Kuruluk, kırışıklık, selülit ve eklem hastalıklarına karşılık durumlar yaşanır. Sağlıksız beslenme, C vitamini eksikliği, stres, güneş ışığına fazla maruz kalma, alkol tüketimi, şeker tüketimi kolajenin azalmalarına neden olmaktadır.

Yüksek şekerli bir diyet, kan şekerlerinin proteinlere bağlanması ile proteinlere zarar verir ve kolajeni kuru, kırılgan ve zayıf hale getirebilir. Tütün dumanında bulunan birçok kimyasal ciltte hem kolajene hem de elastine zarar göstermektedir.

Güneş ışınlarında doğal olarak ultraviyole ışınlarıyla kolajeni daha hızlı parçalarken kolajen liflerinin zarar görmesine ve ciltte bulunan anormal seviyelerde elastin birikmesi görülür. Düzenli egzersiz görünür yaşlanırken kolajeni koruyarak yardımcı olunur. Cilt, kemik, kas, eklem sağlığını daha uzun süre koruduğuna değinildi.

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