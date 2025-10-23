Bursa'da Kayınvalideden Damada Böbrek Bağışı

SALİHA NUR KÖKSAL - Bursa'da yaşayan 53 yaşındaki kadın, 6 yıldır yüksek tansiyon nedeniyle böbrek hastası olan, 10 aydır da kronik böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz gören damadı 41 yaşındaki Halil Demirci'ye böbreğini verdi.

Bursa'da mali müşavirlik yapan Halil Demirci'ye 6 yıl önce yüksek tansiyon nedeniyle böbrek hastalığı teşhisi konuldu. Grip olduğunu düşünerek ocak ayında hastaneye başvuran Demirci'ye böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Kentteki özel bir hastaneden Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Demirci, yaklaşık 10 ay diyaliz tedavisi gördü.

Organ nakil yetkililerinin teşviki ve bilgilendirmesiyle nakil önerisinin ardından kayınvalide R.G, damadına böbreğini vermek için gönüllü oldu. Yapılan tetkiklerde doku uyumu sağlanınca, hastanenin organ nakli sorumlu cerrahı Prof. Dr. Murat Demirbaş öncülüğündeki ekip tarafından kayınvalideden damadına böbrek nakli yapıldı. Halil Demirci, sekiz günlük tedavisinin ardından taburcu edildi ve sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kayınvalidenin duyguları

Böbreğini bağışlayan kayınvalide R.G, AA muhabirine, damadına böbrek yetmezliği teşhisi konulunca ailece çok üzüldüklerini, dokularının uyumlu olduğu haberini aldıklarında da sevindiklerini söyledi. R.G süreci ve kararını şu sözlerle anlattı: "Yaşarken de birine lazım olursa tabii ki verecektim. Yapacak bir şey yok çünkü biz bir aileyiz. Rabbim iki tane vermiş, neden olmasın dedim. Çünkü organ toprak olacağına, bir can olsun, evlatlarına, annesine, babasına. Bir kişiyi kurtarmıyorsunuz, koca bir aileyi kurtarıyorsunuz aslında. O kadar zor bir şey ki. Yaşamadan anlayabilmek çok zor."

"Hiçbir zaman damat olarak görmedim"

Kayınvalide, organ bağışı kararına ilişkin anılarını ve aile içi yaklaşımı anlatarak, "Hatta çocuklarıma da tembih etmiştim. Anne saçmalama falan demişlerdi. Öldükten sonra bir işe yaramayacak zaten toprak olacak dedim. En azından bir insana faydası olsun. Öldükten sonrası için bağışlamıştım ama canlısı damadıma nasip oldu. Ben ilk evlendikleri zaman, sen benim oğlumsun artık demiştim. Hiçbir zaman damat olarak görmedim. Aile demek böyle bir şey." dedi.

Ona minnettarım

Halil Demirci, kendi ailesinde kronik tansiyon hastalığı olduğu için kimseyle doku uyumu sağlanamadığını, kayınvalidesinin gönüllü olmasıyla sürecin başladığını belirtti. Prof. Dr. Murat Demirbaş öncülüğündeki ekibin başarılı operasyonuyla naklin gerçekleştiğini söyleyen Demirci, artık çok iyi hissettiğini belirterek, 8 günde kendisini ayağa kaldıran doktorlar ve hemşirelere teşekkür etti. Demirci duygularını şöyle ifade etti: "Zaten kayınvalideme hep baldız diye takılırım. Ona 'pişman olma sonrasında' dedim. O da bana 'pişman olacak bir şey yok, bir cana can katacağız' dedi. Sağ olsun gözünü bile kırpmadan masaya yattı. Ona minnettarım. Organ bağışı maalesef Türkiye'de çok yaygın değil. Öleceğiz, gömüleceğiz. Bütün organlarımız orada toprak olacak. Herkesi organ bağışına davet ediyorum."

Ailenin ve cerrahın değerlendirmesi

Halil Demirci'nin eşi Yasemin Demirci de annesinin bu kararı karşısında duygulandığını belirterek, "Anneme çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, iyi ki var. Annem eşimi hayata bağladı. Sadece onu değil, hem beni hem çocuklarımı hem onun ailesini, annesini babasını. Herkes çok şaşkın kayınvalide verdiği için çünkü böyle örneklere çok rastlanmıyor maalesef." dedi.

Prof. Dr. Murat Demirbaş, canlı vericili böbrek naklini rutinde yaptıklarını ancak kayınvalidenin damada böbrek vermesinin çok sık karşılaşmadıkları bir durum olduğunu belirtti ve şu değerlendirmeyi yaptı: "Gerçekten çok büyük bir fedakarlık ve takdire şayan bir hareketle böbreğini damadına verdi. Gerçekten organ nakli bekleyen çok fazla böbrek hastası var. Bu insanlara yardımcı olmak gerekiyor. Canlı vericili nakil Türkiye'de çok daha fazla yapılıyor çünkü kadavra nakil, kadavra bağışı çok çok az. Biz aslında millet olarak çok cömert bir milletizdir ama bu konuda biraz daha herhalde bilinçlenmemiz gerekiyor. Kadavra bağış sayısı arttığı müddetçe bu hastalar daha kaliteli ve daha uzun yaşayacaklar."

Organ bağışı çağrısı: Nakil ekibi ve aile, organ bağışının önemine dikkat çekti ve bağış sayısının artmasının hastaların yaşam kalitesini yükselteceğini vurguladı.

