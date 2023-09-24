Burun estetiği olmak isteyenler dikkat: Uzman doktordan flaş açıklama

Sosyal medyanın etkisiyle günümüzde güzellik anlayışı önemli ölçüde değişiyor ve bu durum estetik ameliyat talebini artırıyor. Ülkemizde en sık tercih edilen estetik ameliyatlar arasında burun estetiği, diğer adıyla Rinoplasti, ilk sırada yer alıyor.



Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Dr. Mithat Ulay, Rinoplasti ameliyatının sadece burunun dış görünümünü değil, aynı zamanda solunum problemlerini çözmeye yardımcı olduğuna vurgu yaparak, "Şu anda teknolojinin ve uzmanlığın gelişmesiyle, kişinin yüz şekline, cilt yapısına ve kemik yapısına uygun, yapıldığı anı belli etmeyen sonuçlar elde edilebilmektedir. Ameliyatlar sırasında hastaların beklentileri göz önünde bulundurularak en doğal ve işlevsel burun yapıları oluşturulabilmektedir. Bu nedenle, Rinoplasti ile ilgili endişeleri olan hastaların bu konuyu hekimleriyle paylaşmaları son derece önemlidir," şeklinde konuştu.

BURUN ESTETİĞİ CİDDİ BİR AĞRIYA SEBEP OLUR MU?

Burun estetiği ameliyatının ciddi bir ağrıya neden olduğu yaygın bir yanlış inanıştır, ancak doğru bilgi şudur:

Dr. Mithat Ulay'a göre, insanlar burun estetiği ameliyatının şiddetli ağrılara yol açtığını düşünseler de son yıllarda tıbbi ve teknolojik gelişmeler sayesinde Rinoplasti sonrası ağrı sorunu oldukça azalmıştır. Ağrının şiddeti kişinin ağrı eşiğine bağlıdır ve genellikle ameliyatın hemen ardından yaşanan hafif sızlama tarzındaki ağrılar, basit ağrı kesici ilaçlarla rahatlıkla kontrol altına alınabilir.





ÖDEM VE MORARMA BURUN ESTETİĞİNDEN SONRA DEVAM EDER Mİ?

Ödem ve morarma, burun estetiği ameliyatından sonra uzun süre devam etmez. İşte doğru bilgi:

Burun estetiği ameliyatlarında bazen kemik düzeltilmesi gibi müdahaleler gerekebilir. Bu nedenle ameliyat sonrasında burun çevresinde ödem (şişlik) ve gözaltlarında morarma oluşabilir. Ancak bu tür sorunlar genellikle kişinin cilt yapısına bağlı olarak çoğunlukla ilk 1-2 hafta içinde azalır. İyileşme sürecini hızlandırmak için özel bir diyet, morluk giderici kremler, yüze düzenli buz kompresi uygulamaları ve vitamin takviyeleri gibi yöntemler önerilebilir.

Ameliyat sonrasında burun ucu zaman içinde düşer. Ancak bu, ameliyat sonucunda değil, yerçekiminin etkisi altında doğal bir süreçtir. Dr. Mithat Ulay, konuyla ilgili şunları söylüyor: "Ameliyat sırasında burun çatısındaki kıkırdak ve kemik dokusu aşırı derecede alınırsa, zaman içinde burun ucunun doğal olarak düşme eğiliminde olduğu görülebilir. İlk 3-4 hafta boyunca ödem nedeniyle bu durum anlaşılmayabilir, ancak ödem azaldığında, yetersiz kıkırdak ve kemik dokusunun neden olduğu burun ucu düşüklüğü fark edilebilir."

TAMPON ÇIKARMAK BURUN ESTETİĞİNİN EN ACILI İŞLEMİ Mİ?

Tamponları çıkarmak, burun estetiği ameliyatının acılı bir işlemi değildir. İşte doğru bilgi:

Burun estetiği ameliyatını düşünen birçok kişiyi endişelendiren faktörlerden biri, burun içine yerleştirilen tamponların çıkarılmasıdır. Eskiden, bu tamponlar yağlı veya gazlı bezlerden yapıldığı için çıkarılması acı verici olabilirdi. Ancak son yıllarda, burun anatomisine uygun olarak tasarlanmış ve nefes almayı kolaylaştıran silikon tamponlar kullanılmaktadır. Bu silikon tamponlar, yaklaşık yedi gün boyunca burun içinde kalır ve acıya yol açmadan rahatlıkla çıkarılabilirler.





BURUN ESTETİĞİNDEN SONRA BURUN DOĞAL GÖRÜNÜMÜNÜ KAYBEDER Mİ?

Ameliyat sonrasında burun, doğal bir görünüme kavuşturulamaz yanlış bir inanıştır.

DOĞRUSU: Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Dr. Mithat Ulay, en iyi estetik ameliyatının dışarıdan fark edilmeyecek şekilde gerçekleştirilen ameliyat olduğunu vurgulayarak, "Burun, yüzümüzün merkezinde bulunan önemli bir organdır. Bu nedenle burun estetiği ameliyatının sonucu, görünümün doğallığını korumalıdır. Esas önemli olan, kişinin yüz yapısına ve cilt tipine uygun bir burun şekli oluşturulmasıdır," şeklinde belirtiyor.

BURUN ESTETİĞİ NEFES ALMA PROBLEMİ YAŞATIR MI?

Nefes alma problemi yaşanır yanlış bir inanıştır.

DOĞRUSU: Burunda kemik ve kıkırdak eğriliği ile burun eti gibi faktörler, nefes alma probleminin temel nedenleridir. Rinoplasti ameliyatı sadece estetik amaçlar için değil, aynı zamanda bu tür sorunların giderilmesine ve burun fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Ameliyat sonrası dönemde burunda oluşan şişlik nedeniyle geçici olarak nefes alma zorluğu yaşanabilir, ancak bu genellikle 1-2 hafta içinde azalır. Ameliyat sonrası burundaki problemlerin düzeltilmesiyle hasta, daha rahat bir şekilde nefes alabilir hale gelir. Tam iyileşme süreci ise yaklaşık bir yıl sürer.

BURUN ESTETİĞİ İÇİN BİR YAŞ SINIRLAMASI VAR MI?

Burun estetiği ameliyatı ileri yaşlarda yapılamaz yanlış bir inanıştır.

DOĞRUSU: Burun estetiği ameliyatı, tıbbi gerekliliklere bağlı olarak ileri yaşlarda da uygulanabilir. Yaş, ameliyatın gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği konusunda tek başına bir engel değildir. Hekimler, kişinin genel sağlık durumu ve ameliyatın riskleri konusunda değerlendirme yaparlar ve uygun adayları belirlerler. Dolayısıyla ileri yaşlarda da burun estetiği ameliyatı düşünülebilir ve uygulanabilir.