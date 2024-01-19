Cildini gençleştirmek isteyen yemeden duramayacak! Cilt yaşını 5 yıl öne çekiyor

Bu önerileri dikkate alanların ciltleri gençleşiyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

CİLT SAĞLIĞINA İYİ GELEN DOĞAL YÖNTEMLER

Cennet meyvesi olarak bilinen Trabzon hurması sağlığa birçok fayda sağlıyor. Genel olarak kuru hali tüketiliyor ve taze şekilde de tercih edilebiliyor. Bu meyve özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika mutfağında kullanılıyor. Hurma doğal şeker anlamında zengin olduğu için hızlı bir enerji kaynağı olarak biliniyor. Sporcular tarafından sık sık tercih ediliyor. Yüksek lif içerdiği için sindirim sistemini destekliyor ve bağırsak hareketlerini düzenliyor. Hurma şeker yerine doğal bir tatlandırıcı olarak tercih edilebiliyor ve rafine şekerin sağlık üstündeki olumsuz etkilerini engelliyor. Hurma potasyum, magnezyum, bakır, manganez, demir, B vitamini gibi vitamin ve mineraller içeriyor. Hurma içinde flavonoid, karotenoid, fenolik asit gibi bileşenler yer alıyor ve stresle mücadele ederek hastalıkları önlüyor. Hurma içindeki düşük glisemik indeks kan şekerini dengede tutuyor ve diyabetik hastalığı olanlar için iyi bir tercih olarak sunuluyor. Lif, potasyum ve antioksidan açısından zengin olan hurma kalp sağlığını destekliyor ve hipertansiyon riskini azaltıyor. Hurmanın hamilelik sırasında doğumu kolaylaştırdığı için de tercih edildiği biliniyor. Yüksek enerji içeren hurmalar fazla tüketildiği zaman kilo aldırabiliyor.





Bu sebeple kilo verme sürecinde olanların ve diyabet hastalarının aşırı tüketmemesi öneriliyor. Hurma tüketirken sağlığınıza uygun olup olmadığını anlamak için bir uzmana danışmanız en iyisi olacaktır. Hurma cilde de iyi geliyor. Cilt sağlığını destekleyen vitamin ve mineralleri barındıran hurma antioksidan, A, C, E vitaminleri açısından zengin olduğu için cildin erken yaşlanmasına sebep olan serbest radikallerle savaşıyor ve cildin genç görünmesini sağlıyor. Doğal şeker ve lif açısından zengin olan hurma cilt üstünde hafif bir nemlendirici etkisi yaratıyor ve cildin dolgun ve pürüzsüz görünmesini sağlıyor. İçinde olan B vitaminleri sayesinde cilt yenilenmesi ve onarılması sağlanıyor ve cilt tonu eşitleniyor. İçinde olan C vitamini kolajen üretimini destekliyor ve cildin elastikiyeti ve sağlamlığı korunuyor. Hurmanın içinde olan anti inflamatuar özellikler ciltte oluşan kızarıklık ve şişkinliği gidererek akne gibi problemlere iyi geliyor. Potasyum ve magnezyum anlamında zengin olan hurma cilt dokusunu onarıyor ve canlılığını koruyor. Hurmaların içindeki bileşenler UV ışınlarına karşı koruma sağlıyor ve cildin güneş hasarlarına karşı dirençli hale gelmesini sağlıyor. Hurmanızı diyet listenize ekleyebileceğiniz gibi cilt bakımınızda da tercih edebilirsiniz. Cilt üstündeki doğrudan etkileri kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir ve cilt üstüne uygulanmadan mutlaka test edilmesi gerekir. Sağlıklı cilt için sağlıklı beslenme düzeni, yeterli su tüketimi, düzenli uyku, stres yönetimi gibi unsurlar da önemlidir.