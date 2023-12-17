Çocuklar ve yaşlılar sık sık yapıyor! Meğer erken bunamaya yol açıyormuş

Bilim adamlarına göre birçok insan için kötü bir alışkanlık şeklinde görülen burun karıştırmak sağlığa da zararlı.

Çalışma, solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olan bakteri türlerinden klamidya pnömonisinin, gerçekte merkezi sinir sistemine saldırabilmek adına burun boşluğuyla beyin arasında uzanan sinirleri bir giriş yolu olarak kullandığını buldular. Buna yanıt olarak beyin hücreleri, Alzheimer hastalığının işareti olarak bilinen amiloid beta proteinini biriktirmeye başladığı tespit edildi.

"Enfeksiyona sebep olan bakteriler beyin kısmına ulaşabilir"

Nörolog Profesör James St John, fare modellerinde gözlemlenen kanıtların insanlar için de çok korkutucu olabileceğini söylerken, "Aynı yolların aynı durumda çalışıp çalışmadığını görmek için bu çalışmayı insanlarda yapmamız gerekiyor. "Aynı bakterilerin insanlarda da bulunduğunu biliyoruz, fakat oraya nasıl geldiklerini bilmiyoruz." dedi.

Burun mukozasına zarar vermek beyni istila edebilecek bakteri sayısını artırabileceğinden burnunuzu karıştırmak veya burun kıllarınızı yolmak iyi bir fikir değildir.





Koku kaybı genel olarak erken bir gösterge şeklinde kabul edildiğinden, koku testleri Alzheimer hastalığının tespit edilmesine de yardımcı olabilir. Koku testlerine 60 yaşından itibaren başlamanın erken teşhise yardımcı olabileceğini öne sürülüyor.

Her ne kadar demansın tüm türlerini önlemenin kesin yolu olmasa da, sağlıklı yaşam tarzının yaşlandıkça demans gelişme riskini azaltabileceğine dair yeterli kanıt vardır.

Demans için diğer risk faktörleri nelerdir?





Yaşlandıkça demans gelişme olasılığı da artar. Ancak demans yaşlanmanın doğal bir olgusu değildir. Genellikle genlerin demansın tek nedeni olduğu düşünülmemektedir. Ancak bazı daha nadir türlerde spesifik genetik faktörler söz konusu olabilir. Demans genellikle sigara içme ve düzenli egzersiz yapmama gibi genetik ve aynı zamanda çevresel faktörlerin birleşiminden kaynaklanır. Demans ayrıca düşük eğitim düzeyiyle de yakından ilişkilidir.

Alzheimer hastalığından korunmak için sağlıklı ve dengeli beslenin, sağlıklı kilonuzu koruyun, düzenli egzersiz yapın, alkol ve sigarayı bırakın, kan basıncınızı ise sağlıklı bir seviyede tutun.