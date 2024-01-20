Demir gibi sağlam saçların sırrı meğer bundaymış! Asla yağlanmıyor bile

Saç dökülmeleri kuru tellere kadar bir dizi saç sorununu çözerken saç sağlığı için desteklenmenin sırlarında vahşi somonun yüksek kaliteli protein içermesiyle en iyi seçenek olmaktadır.



Diyet uzmanı Amanda Sauceda, saç büyümesi ve sağlıklı saç için gerekli hormon üretimi için enerjinin yerini alması için günlük 2.000 kalorilik diyetlerin altını çizerken somonun bu ihtiyaçları karşılamada önemli rolü olduğunu belirtti. Saçların ana yapısında keratin protein, somondaki yüksek protein içeriğinin sağlıklı saç büyümesine destek verir.





Diyet uzmanı somonun marine kollajen, omega-3 ve çinko gibi besinleri içerdiğinin altını çizdi. Somonların içerisinde yüksek vitamin D olarak yer alırken haftada iki defa tüketilmesi önerilmektedir. Somon yalnızca saç sağlığı değil bununla beraber Akdeniz diyetinin parçası olmasıyla beraber kanser, demans ve kalp hastalıklarının önüne geçmektedir.

