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Dünya Kanser Günü'nde Erken Teşhisin Önemi Vurgulandı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, erken teşhisin kanserle mücadeledeki rolünü ve yeni sağlık önerilerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 14:33
Dünya Kanser Günü'nde Erken Teşhisin Önemi Vurgulandı

Dünya Kanser Günü'nde Kritik Açıklama

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yapılan açıklamasında, erken teşhisin kanserle mücadeledeki önemi üzerinde durdu. Dernek, "Erken teşhis, kanserle mücadelede en etkili silahımızdır." ifadeleri ile hastalığın daha tedavi edilebilir ve yönetilebilir olmasının önemine dikkat çekti.

Küresel Kanser Verileri

Açıklamada, dünya genelinde her yıl yaklaşık 19,9 milyon kişinin kansere yakalandığı ve bunlardan 9,7 milyonunun yaşamını yitirdiği bilgisi verildi. En sık rastlanan kanser türleri arasında meme, akciğer, prostat, kolorektal ve mide kanserleri yer almaktadır.

Türkiye'deki Kanser İstatistikleri

Türkiye Kanser İstatistikleri Raporu'na göre, bir yıl içerisinde 223 bin kişiye kanser tanısı konulmuştur. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, bilim, tıp ve teknolojinin sunduğu olanaklarla birlikte daha etkili tedavi yöntemleri ve hastaların yaşam kalitesini artıran çözümler geliştirildiğini belirtti. Ancak, bu konuda erken teşhis bütüncül bir yaklaşımın en önemli parçası olmaya devam etmektedir.

Sağlık Kontrollerinin Önemi

Dernek, düzenli sağlık kontrollerinin ve tarama testlerinin hayat kurtarıcı olabileceğini vurgulayarak, kadınlara düzenli olarak smear ve 40 yaşından sonra mamografi taramaları yaptırmaları önerildi. Ayrıca, 45 yaşından sonra cinsiyet ayırmaksızın kolon kanseri erken tanısı için kolonoskopi yapılmasının önemi de ifade edildi.

Sağlıklı Yaşam ve Korunma Yöntemleri

Açıklamada, ayrıca kanserden korunmak için sağlıklı bir yaşam tarzının benimsenmesi, düzenli sağlık kontrollerinin yapılması, sigara ve alkol kullanımından kaçınılması gerektiği mesajı verildi.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, 2025-2027 döneminde Dünya Kanser Günü temasının "Benzersiz Birlik" olarak belirlendiğini de hatırlattı.

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