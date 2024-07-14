Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Duş suyuna sirke ekleyince mucize yaratıyor! Bu bilgiyi keşke daha önce bilseydim diyeceksiniz

Sirkeli su koltuk altı kokusundan ve mantardan kurtulmanıza yardımcı olabilir ancak akılda tutulması gereken bazı önemli noktalar vardır. Duş suyunuza sirke eklemenin faydaları hakkında detaylı bilgiler haberimizde..

Yayın Tarihi: 14.07.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 11:46
Duş suyuna sirke ekleyince mucize yaratıyor! Bu bilgiyi keşke daha önce bilseydim diyeceksiniz

Sirke ve su ile duş almanın bazı faydaları olsa da dikkate alınması gereken bazı hususlar da vardır. İşte faydaları ve önlemleri..

Antiseptik özellik: Sirke, bakterileri öldüren ve mantar gelişimini engelleyen asetik asit içerir. Bu, koltuk altı kokusuna sebep olan bakterileri yok eder ve mantar enfeksiyonlarının tedavisine yardımcı olur.

Deodorize edici özellik: Sirke, güçlü kokuların nötralize edilmesini sağlar. Koltuk altı ter kokusunu giderici etkisi vardır.

Nelere dikkat etmelisiniz?

Cilt tahrişi: Sirke asidiktir bir üründür ve hassas ciltler için tahriş durumuna sebep olabilir. Sirkeyi kullanmadan önce cildin küçük bir bölgesinde test etmek önemlidir. Tahriş, kızarma ya da kaşıntı hissettiğiniz anda kullanmayı bırakmalısınız.

Denge: Sirke çok asitli ise cildinize zararı dokunabilir. Sirkeli su hazırlamak için bir bardak suyun içerisine 1 yemek kaşığı kadar beyaz sirke eklemeyi deneyebilirsiniz.

Duş suyuna sirke ekleyince mucize yaratıyor

Düzenli kullanım: Etkisini görmek için sirkeli suyu düzenli kullanmanız gerekmektedir. Haftada 2-3 kez duş aldıktan sonra koltuk altlarınızı sirke ve suyla silin.

Tek çözüm bu olmayabilir. Koltuk altı kokusu ya da mantar enfeksiyonlarından şikayetçiyseniz sirke ve su tek başına yeterli değildir. Doktorunuza danışmanız, gerekli tedaviyi de hemen almanız gerekebilir.

ALTERNATİF!

Doğal deodorant: Koltuk altındaki kokuları gidermek için sirke ve su yerine doğal bir deodorant kullanmayı deneyin. Mantar önleyici kremler: Mantar enfeksiyonundan şikayetçiyseniz eczanelerde satılan mantar önleyici kremleri kullanabilirsiniz.

SONUÇ: Sirkeli su koltuk altı kokusundan ve mantardan kurtulmaya yardımcı olabilir ancak ciltte tahrişe neden olabileceğinden dikkatli kullanılması tavsiye edilir. Sirkeli su bazen tek başına yeterli olmayabileceğinden doktorunuza danışmanız önem taşımaktadır.

NOT: Herhangi bir sağlık sorununuz varsa doktorunuza başvurmanızı öneririz.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 1000 değil 100.000 TL birden ödeme! PTT emekliye büyük sürprizi yaptı

Tapusu olanlara son 90 gün! Bunu yapmayanın tapusu elinden gidebilir

Kimliğiyle PTT'ye giden 5.330 TL yardımı havada kapar! Sadece o kişilere verilecek

Kimlik kartıyla başvuran 23.400 TL ödemeyi kapar! 15-16-17 Temmuz günlerinde geçerli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cayır cayır yağ yakan Türk kahvesi tarifi! 7 kilo birden verdiriyor
2
1 tutam yoğurt üzerine ekleyen 80 yaşını görecek! Faydaları saymakla bitmiyor
3
Beyaz saçları boyamaya son! Bu yöntem beyaz saçları simsiyah yapıyor
4
Dünyadaki en sağlıksız gıda bulundu! Ağzınıza bile sürseniz bomba etkisi yaratıyor
5
Ciltteki lekeleri silgi gibi siliyor! Suyla karıştırınca pahalı kremlere meydan okuyor
6
Göz çevresindeki kırışıklıkları dümdüz yapıyor! Bir gecede 10 yaş gençleşmenin doğal formülü
7
Yoğurt yerken üzerine 2 kaşık ekleyin yeter! Tüm vücudunuz hastalıklardan arınacak

Duş suyuna sirke ekleyince mucize yaratıyor! Bu bilgiyi keşke daha önce bilseydim diyeceksiniz

Maaş zammı son dakika değişti! Yeni zam oranı yüzde 35 oldu

Et ve Süt Kurumu 18-40 yaş arası personel alımı! Belgelerini alan başvuruya akın edecek

Emeklilere 1000 değil 100.000 TL birden ödeme! PTT emekliye büyük sürprizi yaptı

Ziraat Bankası'nda hesabı olana acil duyuru! Sadece 2 hafta süreniz kaldı

Borcu 50.000 TL'den fazla olanlar dikkat! Büyük devlet kıyağı geliyor

Tapusu olanlara son 90 gün! Bunu yapmayanın tapusu elinden gidebilir

Kimlik kartıyla başvuran 23.400 TL ödemeyi kapar! 15-16-17 Temmuz günlerinde geçerli

Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Erzurum, Kars listeye alındı! Şiddeti çok büyük olacak

Üniversitelilere kötü haber! Okullar açılmadan kapatıldı: YÖK son dakika duyurdu

Resimdeki 5 rakamını sadece kartal gibi gözü olanlar buluyor! Gözlerinin gücüne güvenen çözsün

Kimliğiyle PTT'ye giden 5.330 TL yardımı havada kapar! Sadece o kişilere verilecek