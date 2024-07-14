Duş suyuna sirke ekleyince mucize yaratıyor! Bu bilgiyi keşke daha önce bilseydim diyeceksiniz

Sirke ve su ile duş almanın bazı faydaları olsa da dikkate alınması gereken bazı hususlar da vardır. İşte faydaları ve önlemleri..

Antiseptik özellik: Sirke, bakterileri öldüren ve mantar gelişimini engelleyen asetik asit içerir. Bu, koltuk altı kokusuna sebep olan bakterileri yok eder ve mantar enfeksiyonlarının tedavisine yardımcı olur.

Deodorize edici özellik: Sirke, güçlü kokuların nötralize edilmesini sağlar. Koltuk altı ter kokusunu giderici etkisi vardır.

Nelere dikkat etmelisiniz?

Cilt tahrişi: Sirke asidiktir bir üründür ve hassas ciltler için tahriş durumuna sebep olabilir. Sirkeyi kullanmadan önce cildin küçük bir bölgesinde test etmek önemlidir. Tahriş, kızarma ya da kaşıntı hissettiğiniz anda kullanmayı bırakmalısınız.

Denge: Sirke çok asitli ise cildinize zararı dokunabilir. Sirkeli su hazırlamak için bir bardak suyun içerisine 1 yemek kaşığı kadar beyaz sirke eklemeyi deneyebilirsiniz.





Düzenli kullanım: Etkisini görmek için sirkeli suyu düzenli kullanmanız gerekmektedir. Haftada 2-3 kez duş aldıktan sonra koltuk altlarınızı sirke ve suyla silin.

Tek çözüm bu olmayabilir. Koltuk altı kokusu ya da mantar enfeksiyonlarından şikayetçiyseniz sirke ve su tek başına yeterli değildir. Doktorunuza danışmanız, gerekli tedaviyi de hemen almanız gerekebilir.

ALTERNATİF!

Doğal deodorant: Koltuk altındaki kokuları gidermek için sirke ve su yerine doğal bir deodorant kullanmayı deneyin. Mantar önleyici kremler: Mantar enfeksiyonundan şikayetçiyseniz eczanelerde satılan mantar önleyici kremleri kullanabilirsiniz.

SONUÇ: Sirkeli su koltuk altı kokusundan ve mantardan kurtulmaya yardımcı olabilir ancak ciltte tahrişe neden olabileceğinden dikkatli kullanılması tavsiye edilir. Sirkeli su bazen tek başına yeterli olmayabileceğinden doktorunuza danışmanız önem taşımaktadır.

NOT: Herhangi bir sağlık sorununuz varsa doktorunuza başvurmanızı öneririz.