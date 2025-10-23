Erkeklerde Meme Kanseri Uyarısı: Risk ve Genetik Yatkınlık

Ziyaret ve açıklamalar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berna Bozkurt Duman ile Dekan Prof. Dr. Timuçin Çil, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Ziyarette hastaların sağlık durumu kontrol edilerek "geçmiş olsun" dilekleri iletildi.

Erkeklerde artış ve nedenleri

Prof. Dr. Berna Bozkurt Duman, gazetecilere yaptığı açıklamada obezite, hareketsiz yaşam ve yanlış beslenme gibi etkenlerin kanser görülme sıklığını artırdığını belirtti.

Duman, "Meme kanseri erkeklerde de görülebilen bir kanser tipidir. Erkeklerde son 25 yılda yüzde 26 oranında görülme sıklığı tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı. Ayrıca kadınlardaki kadar sık olmasa da erkeklerde de son yıllarda bir artış görüldüğünü vurguladı.

Farkındalık ve genetik risk

Duman, erkeklerde sıkça görülen sorunun "farkındalık eksikliği" olduğunu belirterek çoğu zaman hastalığın ileri evrede tespit edildiğine dikkat çekti.

"Kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de BRCA 1 ve BRCA 2 gibi genetik mutasyonlar var. Özellikle BRCA 2 aile öyküsü olan erkeklerde risk neredeyse 100 katına kadar artmaktadır." Duman, meme dokusunda elle gelen kitlelerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi ve erkeklerde rutin tarama yöntemi bulunmadığını hatırlattı.

Genetik tarama ve önlem

Dekan Prof. Dr. Timuçin Çil ise her 7 kadından birinin meme kanserine yakalandığını belirterek, hastalığın erken evrede uygulanan tedavilerde başarısının yüksek olduğunu kaydetti.

Çil, kanser taramasının önemine değinerek şunları ifade etti: "Meme kanseri konusunda en önemli hedeflerden biri genetik yatkınlığı olan kişilerin saptanması. Ailesinde meme kanseri veya yumurtalık kanseri olanlara genetik tetkik yapıyoruz. O tetkikte pozitif çıkarsa hasta meme kanseri olmamasına rağmen iki memesinin de alınmasını öneriyoruz."

Çil, gelecekte en önemli konulardan birinin genetik yatkınlık üzerinden riskli kişilerin belirlenmesi ve kanser gelişmeden önlem alınması olduğunu vurguladı.

