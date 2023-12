Erken yaştaki kırışıklıkların sebebi o çıktı! Öğrenince bir daha ağzınıza sürmeyeceksiniz

Bu haberi okuduktan sonra bu besinleri kapınızdan içeri bile sokmayacaksınız! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

CİLDİ ERKEN YAŞLANDIRAN BESİNLER

Her cilt farklıdır ve her cilt tipine uygun bir bakım düzeni oluşturulması gerekir. Beslenme düzeni ve cilt sağlığı birbirini tamamlayan bir ikilidir ve kendini yenileyebilmesi için cilde düzenli şekilde A, B, C vitaminlerinin depolanması gerekir. Antioksidan açısından zengin yiyeceklerin tüketilmesi cildin erken yaşlanmasını engeller. Gün içinde severek tüketilen birçok besin ise cilde zarar verir ve erken yaşlanmasına sebep olur. Sağlığa epey zararı olan şeker kilo almaya sebep olur, cildi kırıştırır ve sağlığa zarar verir. Çok şeker tüketimi vücutta glikasyon süreci başlamasına sebep olur ve bu süreçte kolajenler zarar görür ve cilt kırışmaya başlar.





Bu sebeple genç yaşlardan itibaren şeker kullanımını bırakmak önerilir. Birçok insan tarafından sevilerek tüketilen kahve de vücuttaki sıvının boşaltılmasına ve cildin nemsiz kalmasına sebep olur. Bu şekilde cilt nem kaybeder ve kurumaya başlar. Kuru cilt ise çabuk kırışır. İçinde çok fazla asit ve şeker olan asitli içecekler de dehidrasyona sebep olarak cildin erkenden kırışmasını sağlar. Aynı zamanda asitli içecekler cilt tonu eşitsizliklerine de sebep olur. Asitli içecek tüketmek yerine günlük olarak 8-10 bardak su tüketimi önerilir. Çok fazla tuz tüketimi de vücudun susuz kalmasına sebep olur ve bu da cildi erken yaşlardan itibaren kırıştırmaya başlar. Bu sebeple tuz tüketimini en aza indirmek önerilir. Trans yağlar hem kalbe hem cilde en büyük zararları verir. Fast food ürünler, fazla yağda kızartılan yiyecekler, margarin, konserve ürünler cilt yapısını bozar. Aynı zamanda damarları sertleştirir ve kan damarlarını büyütür. Bu besinlerin çok fazla tüketilmesi cildin 10 kat hızlı yaşlanmasına sebep olur.