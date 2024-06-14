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Fahrettin Koca duyurdu! "Onaylı Randevu Sistemi ile poliklinik kapasitesi yüzde 50'den fazla arttı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde uygulanan Onaylı Randevu Sistemi sayesinde poliklinik kapasitesinin yüzde 50'den fazla arttığını ve randevu taleplerinin yüzde 90'ına 24 saat içinde dönüş sağlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.06.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 11:34
Fahrettin Koca duyurdu! "Onaylı Randevu Sistemi ile poliklinik kapasitesi yüzde 50'den fazla arttı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen Sağlık Koordinasyon Kurulu toplantısında, kısa süre önce devreye alınan Onaylı Randevu Sistemi'nin ilk sonuçlarını değerlendirdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sistemin hastanedeki poliklinik kapasitesini yüzde 50'nin üzerinde artırdığını ve randevu taleplerinin yüzde 90'ına 24 saat içinde yanıt verilebilecek duruma gelindiğini belirtti.

Onaylı Randevu Sistemi ile Büyük Başarı

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Onaylı Randevu döneminde Çam ve Sakura Şehir Hastanesi: İlk sonuçlar. Poliklinik kapasitemizi yüzde 50'nin üzerinde artırdık. Randevu taleplerinin yüzde 90'ına 24 saat içinde dönüş sağlayabilir aşamaya geldik. Birkaç branş dışında önemli sorun kalmadı.

Bu süreçte, sorumluluk bilinciyle randevulu hasta kabul kapasitesini yüzde 50'den fazla artırma başarısını gösteren hastane çalışanlarımıza, hekimlerimize ve hastane yönetimine teşekkür ederim. Onaylı Randevu uygulamasına hızla intibak eden hastalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum."

Poliklinik Kapasitesi Yüzde 50'den Fazla Arttı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde uygulamaya konulan Onaylı Randevu Sistemi, poliklinik hizmetlerinde ciddi bir iyileşme sağladı. Bakan Koca, poliklinik kapasitesinin yüzde 50'nin üzerinde artarak, hastaların daha hızlı ve etkin bir şekilde hizmet alabilmesine imkan tanıdığını vurguladı. Bu sistem sayesinde, randevu taleplerine yanıt verme süresi de büyük ölçüde kısaldı. Artık randevu taleplerinin yüzde 90'ına 24 saat içinde dönüş yapılabiliyor.

Onaylı Randevu Sistemi'nin devreye girmesiyle birlikte, randevu taleplerine verilen yanıt süresi önemli ölçüde azaldı. Daha önce uzun süre beklemek zorunda kalan hastalar, şimdi taleplerine 24 saat içinde geri dönüş alabiliyor. Bu durum, hastaların memnuniyetini artırırken, hastane hizmetlerinin de daha verimli hale gelmesini sağladı. Bakan Koca, birkaç branş dışında önemli bir sorunun kalmadığını belirterek, hastaların ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verebildiklerini ifade etti.

Sağlık Çalışanlarına ve Hastalara Teşekkür

Bakan Koca, bu başarıya ulaşılmasında emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına, hekimlere ve hastane yönetimine teşekkürlerini iletti. Onaylı Randevu Sistemi'ne hızla adapte olan hastalara da ayrıca teşekkür eden Koca, bu uyumun sistemin başarısında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Onaylı Randevu Sistemi Nedir?

Onaylı Randevu Sistemi, hastanelerde poliklinik hizmetlerini daha etkin hale getirmek amacıyla devreye alınan bir uygulamadır. Bu sistem sayesinde, hastaların randevu talepleri daha hızlı bir şekilde işleme alınmakta ve hastalar daha kısa sürede poliklinik hizmetlerinden faydalanabilmektedir. Onaylı Randevu Sistemi, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı ve hasta memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflemektedir.

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